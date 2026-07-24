Vận chuyển gần 580 con rùa từ Mỹ về nước, hai công dân Trung Quốc bị bắt, đối diện án tù 5 năm

Theo cơ quan này, Kin Keung Ho nhận tội hôm 24/7, trong khi Lihua Owen Ma đã nhận tội từ ngày 1/7. Cả hai đều sinh sống tại quận Staten Island, thành phố New York.

Tại phiên điều trần, công tố viên cho biết Ho đã gửi khoảng 99 kiện hàng, bên trong chứa 578 con rùa, nhưng khai báo gian dối là "đá" hoặc "tinh thể" nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ tòa án, Ho và Ma bị cáo buộc xuất khẩu trái phép nhiều loài rùa bản địa của Mỹ như rùa hộp phương Đông, rùa hộp phương Tây, rùa hộp ba ngón, rùa đốm và rùa kim cương. Dù không thuộc nhóm nguy cấp, các loài này vẫn bắt buộc phải có giấy phép xuất khẩu theo Đạo luật Lacey của Mỹ. Hai bị cáo không xin giấy phép trước khi vận chuyển.

Nếu bị kết án, mỗi người có thể phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù, tiền phạt 250.000 USD hoặc gấp đôi khoản lợi nhuận thu được từ hành vi phạm tội. Tòa án hiện chưa ấn định ngày tuyên án.

Theo National Geographic, do quần thể rùa bản địa châu Á suy giảm mạnh trong nhiều thập kỷ, nhu cầu chuyển sang các loài rùa Bắc Mỹ ngày càng tăng. Một số cá thể sau khi được đưa tới Quảng Châu hoặc Hồng Kông có thể được bán trên chợ đen với giá rất cao. Trong đó, rùa đốm có giá từ 1.000 - 3.000 USD/con, còn rùa kim cương có giá 500 - 2.000 USD/con.

Nhu cầu tại Trung Quốc chủ yếu đến từ thị trường thú cưng cao cấp, y học cổ truyền và đồ trang trí. Trong văn hóa Trung Quốc, rùa vốn được xem là biểu tượng của trường thọ và thịnh vượng. Khi mức sống tăng lên, nhiều loài rùa ngoại lai hiếm được giới sưu tầm coi như tài sản giá trị cao.

Theo SCMP