Vận hành thu phí không dừng ở sân bay

Kiểm soát an ninh hàng không mức cao nhất trong dịp nghỉ Lễ 2/9

Trước dự báo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao đột biến, kéo theo tình trạng chậm, hủy chuyến, ùn tắc sân bay tại các khu vực ra vào càng hàng không, khu vực soi chiếu, giải tỏa hành khách, từ ngày 31/8 - 4/9, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 (mức cao nhất) với các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không trong cả nước.

Ùn tắc tại khu vực an ninh soi chiếu có thể dẫn đến tình trạng chậm hủy chuyến bay.

Các Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thông báo nội cấp độ áp dụng đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.



Ngoài ra, trong thời gian này, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các hãng hàng không báo cáo tình hình bảo đảm an ninh hàng không. Trường hợp có vụ việc đột xuất, các đơn vị báo cáo ngay khi phát hiện theo Chỉ thị số 1035 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về công tác thông tin, báo cáo hành vi can thiệp bất hợp pháp và vụ việc vi phạm an ninh hàng không.

Trước đó, Bộ GTVT đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022. Trong đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời, cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại bằng đường hàng không bảo đảm đúng lịch trình, hạn chế số người đón, tiễn tại các sân bay, đặc biệt tại 2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, Cục đã yêu cầu các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh trong thời gian tới, để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu phục vụ nhân dân đi lại; điều hành lịch bay, hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến trong dịp nghỉ Lễ 2/9; đảm bảo các hãng hàng không Việt Nam phải nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của hành khách, đặc biệt hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật.

Thu phí không dừng bằng hệ thống camera giám sát

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, ngành Hàng không Việt Nam đang phục hồi nhanh chóng, nhất là vận chuyển hàng không nội địa tăng đột biến. Kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống, các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và các doanh nghiệp hàng không. Tuy nhiên, tình trạng chậm, hủy chuyến bay của các hãng hàng không, ùn ứ hành khách khu vực soi chiếu an ninh, giải tỏa hành khách... đang gây ra nhiều bức xúc dự luận, ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách.

Để khắc phục tình trạng này, về công tác kiểm soát, soi chiếu an ninh hàng không; quản lý slot, lập kế hoạch bay, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác kiểm tra khu vực soi chiếu tại các sân bay, đặc biệt là tại các cảng hàng không trọng yếu hiện nay; đảm bảo việc điều phối, quản lý slot bay, kế hoạch bay (phân bổ thời gian bay đêm) tại cảng hàng không phù hợp với khả năng thông qua của cảng hàng không (hành khách, hàng hóa).

Riêng đối với việc giải tỏa hành lý sau khi máy bay hạ cánh, hiện nay, các doanh nghiệp dịch vụ mặt đất chưa đáp ứng đủ được nhu cầu phục vụ giải tỏa hành lý sau khi máy bay hạ cánh. Vì vậy, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mặt đất khẩn trương rà soát quy trình phục vụ, phương án điều hành, để xây dựng kế hoạch phục vụ phù hợp với hoạt động khai thác, nhất là trong dịp cao điểm nghỉ Lễ 2/9, Tết Nguyên Đán...

Đặc biệt, Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu việc đầu tư và vận hành chế độ thu phí không dừng bằng công nghệ camera nhận diện xe ra, vào cảng hàng không để tránh tình trạng ùn tắc tại 2 sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Thực tế, công tác tổ chức giao thông tại sân bay thời gian qua, tình trạng hành khách gặp khó khăn trong việc đón xe hoặc bị chèn ép giá khi đi taxi gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, ACV sớm trang bị hệ thống camera khu vực phía trước sân bay, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định dừng, đỗ xe tại khu vực cảng hàng không; bổ sung biển chỉ dẫn, thông tin tại điểm đón, trả hành khách đi/đến nhà ga cảng hàng không, tăng cường thông tin tuyên truyền cho hành khách, người dân để lựa chọn phương thức di chuyển cho phù hợp.