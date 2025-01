Văn Hậu - Hải My tung bộ ảnh nét căng, "gấp 3 visual" ngày mùng 1 tết, một khoảnh khắc gây xúc động

Chiều mùng 1 Tết Nguyên đán 2025, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu gây sốt mạng xã hội khi tung bộ ảnh cùng chồng con đón tết. Ba thành viên trong gia đình nhỏ của Văn Hậu - Hải My diện áo dài tết màu xanh thanh lịch, nhẹ nhàng, hạnh phúc bên nhau. Đoàn Văn Hậu khoe visual điển trai với nụ cười tươi tắn hết cỡ, bừng sáng khung hình.

Bên cạnh anh, Doãn Hải My xinh đẹp với kiểu tóc tết dịu dàng, gương mặt thanh tú, đôi môi duyên dáng cười xinh. Cặp đôi bế con trai đầu lòng Minh Đăng trên tay, nhóc tỳ có vẻ ngoài tinh nghịch, đáng yêu, thừa hưởng sự khôi ngô của bố và nét đẹp của mẹ. Khi gia đình ba người Văn Hậu - Minh Đăng - Hải My bên nhau, dân mạng xuýt xoa vì đẹp như tranh, "gấp 3 visual". Còn khi Văn Hậu và Hải My chụp ảnh riêng, cả hai trao cho nhau ánh mắt say mê, cử chỉ đầy tình cảm, thể hiện tình yêu mặn nồng trong cái tết thứ hai khi về chung một nhà.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hạnh phúc bên con trai ngày mùng 1 Tết

Gia đình 3 người "gấp 3 visual" gây sốt mạng xã hội

Bức ảnh được chụp tại nhà của Văn Hậu tại quê nhà Thái Bình khi cặp đôi đưa còn trai về quê nội ăn tết. Phía sau Văn Hậu là chiếc tủ đựng bộ sưu tập các huân chương, huy chương, giải thưởng và những kỉ vật đáng nhớ của Văn Hậu trong sự nghiệp bóng đá.

Bên cạnh bộ ảnh gia đình đẹp đẽ, Đoàn Văn Hậu còn gây xúc động với khoảnh khắc nỗ lực tập thể lực vào tối Giao thừa. Cầu thủ sinh năm 1999 cởi trần, miệt mài tập luyện. Dù đã vắng bóng hơn 1 năm nay vì chấn thương, đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng chưa rõ ngày có thể thi đấu trở lại nhưng anh chàng chứng minh bản thân vẫn chưa từng ngừng cố gắng và khát khao sớm trở lại với sự nghiệp sân cỏ.