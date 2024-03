Ván Melamine Carb P2/EPA chống ẩm KES tại Việt Nam là tất yếu

Vừa qua, KES đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm melamine hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Nổi bật hàng đầu là ván gỗ đạt cấp chống ẩm và phát thải Carb P2/EPA, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng (Nồng độ phát thải formaldehyde tối đa trong ván không vượt quá 0,09 mg/m3 hay 0.09 ppm). Chia sẻ về việc này, đại diện của KES Group cho biết: Ván melamine chống ẩm Carb P2/ EPA tại Việt Nam là tất yếu khi người tiêu dùng Việt ngày càng thông thái trong việc lựa chọn sản phẩm để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Chứng nhận Carb P2/EPA của Công ty Cổ phần Kim Tín MDF Đồng Phú (Công ty con thuộc KES Group – chuyên sản xuất cốt ván)

Được biết dòng sản phẩm mới này của KES ra đời từ niềm thôi thúc mang sản phẩm tiêu chuẩn Hoa Kỳ về cho người tiêu dùng nội địa. KES cũng là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam có sản phẩm Melamine với cấp phát thải Carb P2/EPA cùng tính năng chống ẩm vượt trội. Đối với gỗ công nghiệp, formaldehyde là một thành phần có trong keo, được tạo ra do quá trình phản ứng hóa học của urea và một số hóa chất nhằm tạo kết dính các sợi gỗ và gia tăng độ cứng cho ván gỗ công nghiệp. Formaldehyde được chứng minh là an toàn cho sức khỏe nhưng nếu vượt ngưỡng lại là chất gây hại. Do đó, tại các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu, cấp phát thải formaldehyde là tiêu chí được chú trọng hàng đầu. Cho đến nay, cấp phát thải Carb P2/EPA vẫn là chuẩn mực và thước đo độ an toàn cao hàng đầu cho sức khỏe, các sản phẩm khi đạt chuẩn này sẽ không gây hiện tượng cay mắt hay các vấn đề dị ứng.

Tiếp theo phải nói đến "nỗi lo muôn thuở" của người tiêu dùng các sản phẩm từ gỗ, đó là tính năng chống ẩm, đặc biệt là đối với quốc gia nhiệt đới như Việt Nam. Sản phẩm Melamine mới ra mắt của KES sở hữu khả năng kháng ẩm vượt trội với độ chống ẩm dành cho ván 17ly chỉ nhỏ hơn 8% theo tiêu chuẩn BSEN 317, đồng thời an tâm dùng ở các khu vực có mật độ sử dụng cao, hay khu vực ẩm ướt mà vẫn đảm bảo tuổi thọ và độ bền sản phẩm.

Tổng giám đốc KES Group chia sẻ về triết lý "Tốt gỗ tốt cả nước sơn"

Đến nay, sản phẩm KES hiện đã có mặt trên 30 quốc gia khắp 5 châu lục với sản lượng xuất khẩu hơn 3.000 cont/năm. Ông Trịnh Hữu Kiên – Tổng giám đốc KES Group chia sẻ: "Mọi nỗ lực của KES đều xuất phát điểm từ tinh thần muốn mang đến những sản phẩm tốt gỗ tốt cả nước sơn dành cho khách hàng. Chúng tôi tự chủ sản xuất không chỉ để đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng mà còn để đảm bảo sản phẩm luôn đạt chuẩn về an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng".

Về KES Group:

KES Group là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam sở hữu chuỗi sản xuất gỗ công nghiệp khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Danh mục sản phẩm của KES rất đa dạng, khách hàng có nhiều lựa chọn từ ván thô công nghiệp MDF, ván dán phủ melamine, sàn gỗ công nghiệp đến các sản phẩm phụ trợ khác. KES sở hữu 6 nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp với tổng diện tích lên tới 1.200.000 m2 cùng hệ thống máy móc hiên đại hàng đầu thế giới với tổng mức đầu tư lên tới 9.000 tỷ đồng.

