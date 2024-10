Văn Phú – Invest báo lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng gần 240%

Lãnh đạo Văn Phú – Invest cho biết, cùng với đà phục hồi kinh tế, thị trường bất động sản những tháng gần đây đã có nhiều chuyến biến tích cực hơn, dưới tác động của các luật mới. Cụ thể, dữ liệu từ cơ quan quản lý và một số đơn vị tư vấn & môi giới cho thấy, thị trường đã xuất hiện điểm đảo chiều khi thanh khoản có cải thiện, mức độ quan tâm nhiều phân khúc phục hồi.

Chẳng hạn, dữ liệu từ Batdongsan cho thấy lượt tìm mua đất trên cả nước trong quý 3 ghi nhận tăng 49%, nhà riêng tăng 25%, chung cư, biệt thự lần lượt tăng 24% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ nhu cầu khởi sắc, giá bất động sản cũng đang trên đà tăng khi các sản phẩm như đất nền, nhà riêng, chung cư tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc xuất hiện làn sóng tăng giá cục bộ.

Với bối cảnh trên, tình hình kinh doanh của Văn Phú – Invest cũng xuất hiện nhiều nét tích cực với doanh thu đạt 854,6 tỷ đồng trong quí 3-2024 - tăng 217% so với cùng kỳ năm trước, do ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản tại dự án The Terra - Bắc Giang. Đây là một dự án trọng điểm với quy mô 45,059 m2 với hơn 100 căn biệt thự, liền kề và tháp đôi cao 28 tầng. Ngoài ra, dự án Oakwood Residence Hà Nội vẫn mang lại khoản doanh thu đều đặn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động bán hàng, Văn Phú – Invest cũng thực hiện tái cấu trúc hoạt động, tiết giảm chi phí những năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường bất động sản trong nước chịu nhiều tác động từ những biến động của kinh tế thế giới. Những nỗ lực này đã mang lại hiệu quả bước đầu, với lợi nhuận trước và sau thuế quý 3-2024 của doanh nghiệp lần lượt đạt mức 123,7 tỷ đồng và 109,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 142% và 239% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng của năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 1.148,1 tỷ đồng và 205,6 tỷ đồng, qua đó thực hiện 41% chỉ tiêu doanh thu và 59% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, đã được các cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào tháng 4-2024.

Theo lãnh đạo Văn Phú – Invest, một phần kết quả trên tới từ việc thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi những tháng gần đây, nhờ những trợ lực đến từ kinh tế vĩ mô, lãi suất duy trì ở mức thấp; tỷ giá dịu dần. Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng tích cực hơn khi ba bộ luật, gồm Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh bất động sản sửa đổi được áp dụng sớm, nhận được sự đón nhận của cả người mua, người bán, sàn giao dịch và chủ đầu tư.

"Luật mới được kỳ vọng tăng tính minh bạch, cải thiện tình trạng nguồn cung và mở ra các chính sách ưu đãi, hỗ trợ mới thúc đẩy thị trường tăng trưởng", lãnh đạo Văn Phú – Invest kỳ vọng.

Dựa trên kết quả hiện tại, lãnh đạo Văn Phú - Invest cũng cho kỳ vọng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục cải thiện trong những quý tới nhờ dòng tiền gối đầu từ các dự án đang triển khai, gồm: Vlasta - Thủy Nguyên, The Terra - Bắc Giang. Trong đó, dự án Vlasta – Thuỷ Nguyên được coi là dự án trọng điểm trong giai đoạn cuối năm 2024 và 2025. Dự án đang được Công ty tích cực hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị mở bán trong thời gian tới.

Không gian sống đầy đủ tiện ích lý tưởng tại Vlasta – Thuỷ Nguyên

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hồi một số khoản công nợ về cho vay để duy trì lượng tiền mặt ổn định và triển khai các dự án mới trên quỹ đất sạch hiện có.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của Văn Phú – Invest là 11.308,6 tỷ đồng tính tới 30-9-2024, giảm 9,75% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do giảm giá trị hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn.

Về cơ cấu nợ, doanh nghiệp tiếp tục duy trì định hướng giảm vay ngắn hạn và tăng vay dài hạn, với giá trị hai khoản mục này lần lượt ở mức 1.884,2 tỷ đồng và 3.808,4 tỷ đồng tính tới 30-9-2024, lần lượt giảm 10,09% và tăng 16,72% so với đầu năm.