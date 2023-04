Văn Phú – Invest đặt mục tiêu doanh thu 2.200 tỉ đồng, đẩy mạnh loạt dự án mới tại Bắc Giang, Bắc Ninh, và Hải Phòng

Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo Văn Phú - Invest cho biết doanh thu thuần cả năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) đạt hơn 2.154 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hơn 43% đạt 491 tỷ đồng, hoàn thành hơn 114% kế hoạch.

Kết quả này ghi nhận từ các dự án: The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam, Grandeur Palace - Giảng Võ, Oakwood Residence Hà Nội, với 960 tỷ đồng doanh thu trong cả năm 2022. Đặc biệt, dự án Vlasta - Sầm Sơn tại Thanh Hóa bắt đầu được mở bán từ tháng 6/2022 cũng đã thu hút khách hàng. Dự án này đã mang về cho VPI khoảng 1.200 tỷ đồng doanh thu năm 2022.

Tại đại hội, HĐQT cũng đã trình và được các cổ đông tham dự cuộc họp thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu ở mức 2.200 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 550 tỉ đồng, lần lượt tăng 4% và 10% so với kết quả đạt được trong năm 2022.

Cơ sở để doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 tới từ việc thực hiện ghi nhận khoảng 1800 tỉ đồng doanh thu tại dự án Vlasta – Sầm Sơn và mở bán các dự án mới. Cụ thể là dự án Xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, và dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đây đều là các dự án có vị trí đắc địa nằm các tỉnh thành chiến lược và tiềm năng phát triển cao.

Trong năm 2023, Ban lãnh đạo Văn Phú – Invest cho biết Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án đang phát triển và thực hiện đấu thầu, đấu giá các dự án mới tại các vùng kinh tế trọng điểm trong kế hoạch chiến lược dài hạn như Hà Nội, TP. HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, và Hải Phòng.

Cùng với đó, Văn Phú – Invest sẽ tiếp tục triển khai dự án Khu nhà ở thấp tầng TT39-40 tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; dự án Khu đô thị số 22 thuộc thành phố Bắc Giang; và đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở Song Khê – Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang.

Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thi công các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 bao gồm dự án Xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗ hợp tại Phân khu 2, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang và dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại Yên Phong, Bắc Ninh. Đồng thời hoàn thiện các thủ tục phát triển dự án cho dự án Vlasta – Thủy Nguyên tại Hải Phòng và Grandeur Palace – Phạm Hùng tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Cũng tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo công ty cho biết mục tiêu giữ vững ổn định tài chính doanh nghiệp sẽ là ưu tiên hàng đầu của Công ty trong năm 2023, song song đó công ty lựa chọn các cơ hội tốt để mở rộng quỹ đất và triển khai các dự án.

Để phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh trong tương lai, HĐQT cũng trình và được các cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu VPI chào bán ra công chúng vào năm 2024 (nếu phát hành thành công) sau khi kết thúc đợt chào bán.

Về cổ tức, HĐQT doanh nghiệp đã trình và được các cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% . Nguồn tiền sử dụng cho việc chia cổ tức tới từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 khi doanh nghiệp dự kiến trích gần 242/906 tỉ đồng lợi nhuận chưa phân phối để thực hiện việc này.