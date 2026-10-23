Văn Phú sắp phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú, MCK: VPI) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 lần 2.

Theo đó, Văn Phú dự kiến phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 352 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 kiểm toán của Văn Phú.

Ảnh: VPI

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Văn Phú sẽ tăng từ hơn 3.520,5 tỷ đồng lên mức gần 3.872,6 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VPI đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 bằng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Công ty đã hoàn tất phương án này vào tháng 9/2026.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên vừa được các cổ đông của Văn Phú thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản diễn ra hồi đầu tháng 10/2026 vừa qua.

Ngoài ra, các cổ đông còn Văn Phú còn thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Trịnh Thanh Hải theo đơn từ nhiệm.

Đồng thời, cổ đông bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Vụ làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong thời gian còn lại.

Theo công bố, ông Vụ sinh năm 1966, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán. Từ năm 2006 đến nay, ông giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á. Ông Vụ hiện không sở hữu cổ phiếu VPI nào.

Sau khi bầu bổ sung, HĐQT của Văn Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 8 thành viên. Trong đó, ông Tô Như Toàn là Chủ tịch HĐQT; 3 phó Chủ tịch HĐQT gồm bà Nguyễn Diệu Tú, ông Triệu Hữu Đại và ông Tô Như Thắng; ông Phạm Hồng Châu và bà Đỗ Thị Thanh Phương giữ chức Thành viên HĐQT; 2 Thành viên độc lập HĐQT gồm ông Nguyễn Thái Sơn và ông Nguyễn Văn Vụ.