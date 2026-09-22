Van Phuc City: thế đất bán đảo, lợi thế phong thủy giữa trung tâm TP.HCM

Đón lực đẩy hạ tầng, nâng giá trị thế đất

Hạ tầng đang tạo thêm động lực phát triển cho TP.HCM, trong đó đáng chú ý là Quốc lộ 13 mở rộng lên 60m, quy mô 10-14 làn xe. Tuyến đường được kỳ vọng tăng năng lực kết nối và mở rộng dư địa phát triển đô thị dọc trục giao thông chiến lược này.

Sở hữu vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, Van Phuc City đang đứng trước lợi thế đón đầu sự thay đổi về hạ tầng. Khi khả năng kết nối với các khu vực trọng điểm tiếp tục được rút ngắn, những đô thị đã hình thành, có hệ sinh thái sống hoàn chỉnh như Van Phuc City sẽ chiếm trọn ưu thế.

Đặc biệt, Diamond Sky Mall - trung tâm thương mại 30.000m² ngay trong nội khu bổ sung thêm hệ tiện ích mua sắm, ẩm thực và giải trí cho cư dân, gia tăng trải nghiệm sống. Bên cạnh đó là hệ tiện ích 3 tỷ USD đã hiện hữu từ bệnh viện, trường học quốc tế, bến du thuyền, quảng trường nhạc nước cho đến hệ thống sân thể dục thể thao hiện đại.

Ba mặt giáp sông, thế đất hiếm giữa trung tâm TP.HCM

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, những vùng đất được bao bọc bởi sông nước thường được xem là thế "tụ thủy", mang ý nghĩa về sinh khí và sự thịnh vượng. Với Van Phuc City, lợi thế này hiện hữu qua thế đất ba mặt giáp sông Sài Gòn, tạo nên không gian sống trong lành giữa đô thị hóa ngày càng cao.

Bến du thuyền 5 sao Marina Royal

Đặc biệt, các sản phẩm nhà ở tại Van Phuc City không chỉ sở hữu tầm nhìn hướng sông Sài Gòn mà còn hưởng lợi từ cấu trúc cảnh quan đa lớp với hồ trung tâm 16ha, kênh tự nhiên và hệ thống công viên nối dài.

Nếu dưới góc nhìn phong thủy, mặt nước mang ý nghĩa "tụ khí", thì dưới góc nhìn bất động sản, đây chính là lợi thế cảnh quan có giá trị thực tế: tầm nhìn rộng, không gian riêng tư và khả năng tiếp cận thiên nhiên trực tiếp - những yếu tố ngày càng khó tìm tại các đô thị lớn như TP.HCM.

Sống bên sông, tài sản càng thêm giá trị

Nhà ở ven sông vốn là dòng sản phẩm có nguồn cung hữu hạn bởi quỹ đất ven sông không thể mở rộng hay tái tạo. Khi đô thị ngày càng phát triển, những sản phẩm bất động sản hướng sông càng mang vị thế khác biệt.

Mảng xanh phủ rộng tại Van Phuc City

Vì vậy, giá trị của bất động sản ven sông Van Phuc City không chỉ đến từ một thế đất đẹp theo quan niệm truyền thống mà còn được củng cố bởi những giá trị thực tế về vị trí, hạ tầng, cảnh quan và tiện ích.

Khi Quốc lộ 13 hoàn thành nâng cấp và quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, những tài sản sở hữu vị thế hiếm có tại Van Phuc City vừa có thêm dư địa để gia tăng giá trị lâu dài, vừa trở thành bảo vật nâng tầm vị thế chủ nhân.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/