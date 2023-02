Vận tải hành khách quốc tế qua sân bay Nội Bài trên đà phục hồi

Theo thống kê, ngày cao nhất đã có 186 lượt chuyến bay quốc tế, hơn 27 nghìn lượt khách đi và đến trên các chuyến bay quốc tế qua sân bay Nội Bài, đạt khoảng 75% so với cao điểm Tết 2020 (trước dịch COVID-19). Với việc dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt trên nhiều nước, xu hướng nới lỏng dần và đi đến gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch khắt khe là tất yếu, tạo đà cho sự phục hồi của các chặng bay quốc tế.



Lãnh đạo NIA cho hay, tại sân bay Nội Bài, hiện các đường bay kết nối khu vực châu Á được ghi nhận đông đúc như: Hàn Quốc khoảng 3,5 nghìn lượt khách đi và đến mỗi ngày; Đài Loan (Trung Quốc) là 3,3 nghìn lượt khách đi và đến mỗi ngày; Thái Lan 3,1 nghìn lượt khách đi và đến mỗi ngày và Nhật Bản khoảng 2,7 nghìn lượt khách đi và đến mỗi ngày.

Trong thời gian tới, khi Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch, tạo điều kiện nối lại hoạt động du lịch nước ngoài cho công dân Trung Quốc, lượng khách đi đến từ Trung Quốc và các vùng lãnh thổ chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Cũng theo lãnh đạo NIA, cảng và các đơn vị trong dây chuyền phục vụ đã, đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi nguồn lực, phương án để sẵn sàng đáp ứng tối ưu cho sự phục hồi và tăng trưởng.

Về phía hành khách, trong bối cảnh các đường bay quốc tế dần nhộn nhịp trở lại với điều kiện quy định về phòng dịch tại các điểm đến có những yêu cầu khác nhau, do đó lãnh đạo NIA đề nghị hành khách lưu ý: chủ động lên sớm trước 3 giờ so với giờ khởi hành để làm thủ tục check-in để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ “vàng”.

Sau khi làm thủ tục check-in thành công, nhanh chóng di chuyển vào khu vực hạn chế để kiểm soát giấy tờ tùy thân, thực hiện các thủ tục xuất cảnh, soi chiếu an ninh người và hành lý xách tay, kiểm tra hải quan.

Cảng hàng không cũng hạn chế người thân đón, tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách. Người nhà hành khách cần tuân thủ theo hướng dẫn để đón, tiễn đúng khu vực quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại cảng.

Tại các khung giờ cao điểm, đặc biệt là các khung giờ buổi tối, Cảng linh hoạt áp dụng phương án hạn chế người đưa tiễn, người thân của hành khách sẽ không được vào phía trong khu vực thủ tục, để ưu tiên không gian và đi lại thuận tiện cho hành khách.

Cảng khuyến khích hành khách download và sử dụng ứng dụng iNIA trên điện thoại di động thông minh để theo dõi các thông tin về chuyến bay, giờ bay, ngày bay, quầy thủ tục, cửa khởi hành hoặc bất cứ sự thay đổi nào của chuyến bay. Việc theo dõi thông tin chuyến bay qua iNIA sẽ giúp hành khách tiếp cận khu vực làm thủ tục chính xác, kịp thời và nhanh chóng.

Đối với hành khách nối chuyến cần di chuyển giữa 2 nhà ga, cảng bố trí xe nối chuyến miễn phí, hoạt động với tuần 15 phút/chuyến vào khung giờ ban ngày, 30 phút/chuyến vào khung giờ ban đêm, vị trí đón khách tại cánh A, tầng 1 - Nhà ga hành khách T1, và cột số 16 – 18 Nhà ga hành khách T2.

Ngoài ra, hành khách cần chuẩn bị kỹ trước khi lên sân bay về các giấy tờ tùy thân, thị thực (visa). Cùng với đó là tìm hiểu kỹ các thông tin về quy định nhập cảnh của nước sở tại, đặc biệt là các quy định về phòng chống dịch COVID-19; đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay, phí mua hành lý, được và không được mang gì lên máy bay…