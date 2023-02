Vàng 24K đóng góp gần 40% tổng doanh thu, PNJ lãi ròng 302 tỷ trong tháng đầu năm

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2023 với doanh thu thuần đạt 4.129 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 302 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,8% và 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái.



Về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ tháng 1/2023 giảm 1,7% so với cùng kỳ trong khi toàn hệ thống cửa hàng chỉ hoạt động trung bình 27 ngày so với 31 ngày của năm 2022 (giảm 13%) vì nghỉ Tết. Mảng bán lẻ vẫn đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu tháng 1 của PNJ nhưng tỷ trọng đã giảm đáng kể từ 62% cùng kỳ xuống còn gần 52%.

Tương tự, doanh thu sỉ tháng đầu năm cũng giảm 32,7% so với cùng kỳ, tỷ trọng cũng bị thu hẹp xuống còn 7,3% từ mức 12,9% cùng kỳ.

Ngược lại, doanh thu vàng 24K tháng 1 lại tăng đến gần 97% so với cùng kỳ do ngày Thần Tài năm nay nằm trong tháng 1. Tỷ trọng của nhóm vàng 24K cũng tăng mạnh từ 23,8% cùng kỳ lên 39,6%. PNJ cho biết doanh số ngày Thần Tài 2023 tiếp tục lập kỷ lục về doanh số và số lượng sản phẩm.

Với sự thay đổi cơ cấu hàng bán trong dịp Thần Tài, biên lợi nhuận gộp trung bình tháng 1 năm 2023 đã co lại còn 18,2% so với mức 18,7% cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động trong kỳ tăng 21% dẫn đến tỷ lệ chi phí hoạt động trên lợi nhuận gộp tăng từ mức 45,5% cùng kỳ lên mức 47,5% vào tháng 1/2023 do tính chu kỳ của các chi phí dịp Tết và nền giá cao hơn do lạm phát.

Tính tới ngày 31/1, PNJ có tổng cộng 365 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành bao gồm: 344 cửa hàng PNJ Gold, 7 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art. Trong tháng đầu tiên của năm 2023, hệ thống PNJ đã mở mới 1 cửa hàng PNJ Gold.

Trong một báo cáo phân tích mới đây, VCSC đánh giá hiệu ứng tài sản đảo chiều (reverse wealth effect) trong tầng lớp thu nhập trung bình cao của Việt Nam trong năm 2023 sẽ làm giảm triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của PNJ. Những thách thức trong nền kinh tế bao gồm lãi suất cao hơn và những khó khăn trên thị trường tài chính, có thể làm giảm niềm tin của người tiêu dùng ngay cả trong tầng lớp thu nhập trung bình cao.

VCSC dự phóng PNJ sẽ mở lần lượt 15, 25 cửa hàng vàng mới trong năm 2023, 2024 và sau đó mở thêm 35 cửa hàng vàng mới mỗi năm, bắt đầu từ năm 2025. Biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ của PNJ được kỳ vọng sẽ tăng lên 70 điểm cơ bản vào năm 2023 và 50 điểm cơ bản mỗi năm trong các năm 2024 - 2025 nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn.