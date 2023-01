Vàng đang cao nhất 9 tháng, giá vẫn có khả năng tăng nữa nhưng hãy cẩn trọng lúc này

Giá vàng đã tăng 5 tuần liên tiếp. Phiên cuối tuần (thứ Sáu, 20/1), giá vàng giao ngay có lúc đạt 1.937,49 USD/ounce, cao nhất trong vòng 9 tháng; vàng kỳ hạn tháng 2/2023 đạt 1.928,2 USD/ounce. So với một tuần trước đó, giá vàng đã tăng 0,4%.

Các số liệu kinh tế yếu kém gần đây của Mỹ và những nhận xét từ các nhà hoạch định chính sách của Fed về việc tiếp tục thắt chặt tiền tệ đã làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm kinh tế toàn cầu và khiến các nhà đầu tư tìm nơi ẩn náu trong kim loại trú ẩn an toàn. Bình luận từ các quan chức Fed đã chỉ ra rằng lãi suất cuối cùng sẽ đạt trên 5%, nhưng các nhà giao dịch vẫn đặt cược vào khả năng lãi suất đạt đỉnh ở mức 4,9% vào tháng 6 và nhận thấy 93,7% cơ hội tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Hai. Vàng có xu hướng tăng giá khi kỳ vọng tăng lãi suất giảm đi, bởi vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không mang lại lợi suất.



Với những kết quả đó, kết quả khảo sát trong tuần qua cho thấy hầu hết các nhà phân tích cho rằng giá vàng đã tăng hơi quá mức. Trong khi đó, các nhà đầu tư bán lẻ vẫn rất lạc quan về triển vọng giá vàng tuần tới, song tỷ lệ tham gia khảo sát trong tuần này thấp hơn tuần trước khiến tâm lý tích cực của một số người bị giảm sút.

Sean Lusk, đồng giám đốc phụ trách bảo hiểm rủi ro thương mại của Walsh Trading, cho biết khó có thể bỏ qua đà tăng giá của vàng. Ông giải thích rằng những cơn gió ngược ngày càng tăng đối với nền kinh tế Mỹ đang tạo ra nhiều bất ổn xung quanh lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - điều đang mang lại lợi ích cho vàng.

"Tôi nghĩ rằng đợt giá tăng lần này sẽ chưa dừng lại", "Đích tiếp theo sẽ là 2.000 USD, và khi đó bạn sẽ thấy các nhà đầu tư bán chốt lời. Miễn là vàng có thể duy trì trên mức 1.920 USD, tôi nghĩ rằng sẽ có cơ hội tăng cao hơn nữa."

Trái lại, ông Colin Cieszynski, giám đốc phụ trách chiến lược thị trường của SIA Wealth Management, cho rằng giá vàng sẽ duy trì quanh mức hiện tại trước khi tiếp tục lộ trình tăng thêm nữa.

Ông nói: "Mặc dù xu hướng dài hạn vẫn tích cực đối với vàng, nhưng về mặt kỹ thuật, kim loại này gần đây đã có một đợt tăng giá tốt và có vẻ hơi mệt mỏi và sắp có một khoảng thời gian ngắn dừng tăng".

Tuần này, 18 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát triển vọng giá vàng của Kitco News. Trong số những người tham gia, 8 nhà phân tích, tương đương 44%, lạc quan về triển vọng giá vàng trong thời gian tới; 4 nhà phân tích, tương đương 22%, cho rằng giá sẽ giảm trong tuần tới; và 6 người, tương đương 33%, cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, có 783 người tham gia khảo sát trực tuyến. Trong đó, có 500 người, tương đương 64%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 169 người khác, tương đương 22%, cho rằng giá sẽ giảm; trong khi 114 người, tương đương 15%, có ý kiến trung lập.

Số người tham gia khảo sát trực tuyến trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng.

Kết quả khảo sát của Kitco News về triển vọng giá vàng.

Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho biết ông cũng dự đoán vàng sẽ giảm vào tuần tới, nhưng ông coi bất kỳ sự sụt giảm nào trên thị trường lúc này đều là cơ hội mua để đầu tư dài hạn.

"Vàng cần nghỉ ngơi sau đợt tăng mạnh, và nó có thể được châm ngòi bởi những bình luận xung quanh cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. Với những kỳ vọng hiện tại, có nhiều khả năng giá vàng tuần tới sẽ gây thất vọng hơn là một bất ngờ thú vị. Sau một đợt giảm giá ngắn và ít, vàng sẽ mạnh mẽ trở lại; câu chuyện của cả năm nay sẽ không có gì thay đổi", ông nói.

Đối với nhiều nhà phân tích, đồng đô la Mỹ vẫn là rủi ro lớn nhất đối với vàng. Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ các đồng tiền đối tác chủ chốt – kết thúc tuần đi ngang, giữ ở mức hỗ trợ - trên 102 điểm. Các nhà phân tích tin rằng việc giá vàng giảm 10,5% so với mức cao nhất trong 20 năm chạm tới hồi tháng 9 là lý do chính khiến kim loại này tăng 5% trong tháng đầu tiên của năm 2023.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng việc bán tháo đồng đô la Mỹ là hơi quá mức và cho rằng đồng bạc xanh có thể tìm lại được một số sự hỗ trợ trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng tới. Dự kiến Ngân hàng trung ương Mỹ ​​sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, tốc độ chậm hơn so với dự đoán trước đây.

Darin Newsome, nhà phân tích kỹ thuật cấp cao của Barchart.com, cho biết: "Chỉ số đồng USD đang tạo đáy trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy xu hướng ngắn hạn của nó là tăng lên". "Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của cả hai thị trường đều không thay đổi, nhưng giá vàng đang ở trong trạng thái mua quá mức trong ngắn hạn và chỉ số đô la Mỹ đang ở trạng thái quá bán mức trong ngắn hạn."

Tham khảo: Kitco