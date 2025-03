Vàng duy trì trên mức 3.000 USD/ounce, một loạt chuyên gia cảnh báo rủi ro giá sắp giảm vài trăm USD

Vàng đang trụ vững ở ngưỡng hỗ trợ trên 3.000 USD/ounce, song thị trường này đang chứng kiến một số động thái chốt lời vào cuối tuần vừa qua. Theo đó, giá vàng không giao dịch quá mức 3.057 USD.

Dù kim loại quý vẫn có tiềm năng tăng giá, nhưng một số nhà phân tích cho biết việc trượt khỏi mốc 3.000 USD sẽ là diễn biến tốt cho xu hướng tăng dài hạn của thị trường. Cuối tuần trước, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.014,20 USD/ounce, giảm gần 1% trong 1 ngày.

George Milling-Stanley, trưởng nhóm chiến lược gia về vàng tại State Street Global Advisors, dự đoán giá vàng sẽ ở quanh mức 3.000 USD trong vài tháng tới khi các nhà đầu tư tự tin hơn với đà tăng mới. Ông cho biết: “Tôi sẽ đặt niềm tin vững chắc hơn vào mức giá trên 3.000 USD nếu giá vàng ‘chật vật’ với con số này trong năm nay.”

Milling-Stanley cho rằng vàng sẽ chưa đạt mức kỷ lục mới, nhưng ông chưa nhận thấy lực cản lớn nào có thể khiến giá hạ nhiệt mạnh.

Trong khi đó, Ole Hansen, trưởng phòng Chiến lược Hàng hoá tại Saxo Bank, cho biết vàng có thể giảm 100 USD mà không ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng tăng giá hiện tại.

Hansen nói: “Nếu muốn phân bổ tiền vào vàng do lo ngại tình trạng lạm phát đình trệ, có thể nhà đầu tư sẽ muốn chứng kiến giá vàng giảm khoảng vài trăm USD.”

Vị chuyên gia chỉ ra ngưỡng hỗ trợ tiếp theo mà ông đang theo dõi là 2.995 USD, mức cao nhất của tháng trước trước khi tăng nóng vào tuần vừa qua.

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết ông sẽ tiếp tục theo dõi để xem vàng có duy trì ở mức 3.000 USD hay không.

Ông giải thích: “Vàng đã từng giảm giá từ mức cao nhất nhưng không quá nhiều. Chỉ báo MACD hàng ngày vẫn ở mức cao nhưng không ở mức quá mua (overbought). Tuy nhiên, một đợt hạ giá sẽ là ‘lực đẩy’ cho xu hướng tăng trong thời gian tới. Vàng chắc chắn sẽ cao hơn mức hiện tại nhưng không thể loại trừ khả năng không giữ được ngưỡng hỗ trợ 3.000 USD.”

Trong một lưu ý, Thu Lan Nguyen, Trưởng phòng Nghiên cứu tại Commerzbank, cho biết lo ngại về lạm phát có thể đang kìm hãm giá vàng. Vào thứ Tư, sau khi giữ nguyên lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã điều chỉnh kỳ vọng lạm phát và dự kiến sẽ tăng 2,8% trong năm nay, cao hơn so với ước tính 2,5% của tháng 12.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng việc giá vàng hạ nhiệt chính là cơ hội để mua vào. Bà chỉ ra có thể do nhu cầu đối với vàng ngày càng tăng với vai trò là hầm trú ẩn an toàn, một phần do căng thẳng địa chính trị. Khi những bất ổn còn tồn tại thì giá vàng chỉ giảm ở mức hạn chế.

Mặc dù động lực kỹ thuật của vàng đã đẩy giá vượt 3.000 USD/ounce, một số nhà phân tích cho rằng diễn biến của kim loại quý này nhạy cảm với dữ liệu kinh tế, đặc biệt là số liệu lạm phát cao hơn và hoạt động kinh tế yếu, điều này cho thấy rủi ro xảy ra tình trạng đình lạm đang tăng lên.

Tham khảo Kitco News