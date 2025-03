Vàng liên tục “đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới”, chuyên gia chỉ ra nguyên nhân không thể chối cãi

Vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn

Giá vàng trong nước những ngày qua đã tăng mạnh cả với vàng miếng SJC và vàng nhẫn, nới rộng khoảng cách chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán lên 2 triệu đồng. Có thời điểm giá vàng tiến sát mức 94 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn đắt hơn cả vàng miếng vài trăm nghìn đồng.

“Trong tháng 2/2025, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn. Cùng với đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ tài sản trước biến động tiền tệ”, Cục Thống kê lý giải về nguyên nhân vàng thu hút đầu tư trong thời gian qua.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/3 cho thấy, bình quân hai tháng đầu năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,97%.

Trong đó, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/2, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.898,22 USD/ounce, tăng 6,92% so với tháng 1/2025.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 2 tăng 4,72% so với tháng trước. Đồng thời, tăng 32,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 5,8% so với tháng 12/2024. Bình quân hai tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 30,84%.

Giá vàng liên tục lập đỉnh.

Cuộc đua dự trữ vàng

Trên thế giới, các nhà phân tích cũng đã chỉ ra rất nhiều nguyên nhân cho sự biến động về giá vàng. Đa phần các chuyên gia đều cho rằng, vàng được tăng mua khi kỳ vọng giá vàng còn tăng tiếp do những bất ổn trên thị trường quốc tế liên quan đến xung đột ở Ukraine; chính sách thuế quan của Mỹ áp dụng đối với các nước như Canada, Mexico và Trung Quốc.

Theo giới phân tích, một trong những yếu tố thúc đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh mẽ trở lại do nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước.

Thống kê trong tháng 1/2025, tổng dự trữ vàng toàn cầu đã tăng thêm 18 tấn, tiếp nối xu hướng mua vàng lớn trong năm 2024. Lượng mua mạnh trong tháng 1 tiếp nối đà mua 1.045 tấn vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2024.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, lượng dự trữ chính thức tăng hơn 1.000 tấn, cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn. Việc mua vàng này được coi là một chiến lược quan trọng để ứng phó với những rủi ro địa chính trị gia tăng.

“Sự mua vào liên tục cho thấy vàng giữ vai trò quan trọng trong dự trữ chính thức, nhất là khi các ngân hàng trung ương đối mặt với rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng” - Marissa Salim/Senior Research Lead, APAC tại WGC viết.

Giá vàng bứt phá khi cuộc đua tích trữ nóng lên.

Theo báo cáo, các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi vẫn là những bên mua ròng chính. Uzbekistan là nước mua vàng nhiều nhất trong tháng 1 , tăng dự trữ chính thức thêm 8 tấn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng tiếp tục mua vào với 5 tấn vàng . Đây là tháng thứ ba liên tiếp Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng dự trữ vàng sau khi tạm dừng mua trong sáu tháng năm ngoái.

Về nhận định xu hướng giá vàng, các nhà phân tích đang đặt ra mức giá 3.000 USD/ounce. Giá vàng được kì vọng sẽ tăng, nhưng áp lực chốt lời tại vùng giá cao là điều khó có thể phủ nhận. Bởi vậy, chuyên gia khuyên nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lí cho các pha chạy nước rút cũng như điều chỉnh sâu của vàng trong năm nay.