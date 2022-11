Vàng ở đâu trong những cơn "bão tố” trên thị trường tiền mã hóa?

Giá vàng trong tuần gần nhất tăng hơn 80USD và như vậy có tuần tăng mạnh nhất tính từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích hiện chưa dự báo về khả năng sẽ có đợt tăng giá mới của vàng.

Thị trường vàng giao ngay khởi đầu tuần qua ở mức 1.681USD/ounce và gần đây nhất giao dịch ở mức 1.765USD/ounce. Đây là đợt tăng giá mạnh mẽ nhất của vàng tính từ ngày 24/7/2020 khi giá vàng tăng hơn 90USD/ounce lên mức cao kỷ lục hơn 2.000USD/ounce thiết lập trong cùng năm đó.

Giá vàng giao hợp đồng tương lai tháng 12/2022 giao dịch chốt phiên gần nhất ở mức 1.767,6USD/ounce.

Sự hồi phục của giá vàng diễn ra sau khi số liệu lạm phát mới được công bố cho thấy áp lực giá cả đang chững lại. Yếu tố quan trọng nhất giúp khôi phục thị trường chính là khả năng Fed sẽ trở nên linh hoạt chính sách hơn trong những tháng tới. Thông tin này đã kéo đồng USD giảm giá, chính vì vậy giá vàng có đà tăng.

"Trong tháng 10/2022, giá cả tiêu dùng tại Mỹ tăng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, chính vì vậy các chuyên gia giảm kỳ vọng vào khả năng Fed nâng lãi suất, gây ra áp lực lên đồng USD, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính giảm đáng kể", chuyên gia thuộc Commerzbank – ông Carsten Fritsch phân tích. Cũng theo ông Fritsch, kết quả, giá vàng tăng lên mức ước tính 1.760USD/ounce – cao nhất tính từ cuối tháng 8/2022.

Các chuyên gia phân tích đã dự báo nhiều về khả năng giá vàng phục hồi trở lại sau 7 tháng giảm liên tiếp – chuỗi thời gian giảm dài nhất trong hơn 5 thập kỷ. Giờ đây, vàng đang được báo giới quan tâm trở lại với hy vọng Fed sẽ hãm đà nâng lãi suất và Trung Quốc mở cửa nền kinh tế trở lại.

"Chúng tôi đã có một phiên đầy ấn tượng, giá vàng tăng và sau đó đà tăng của giá vàng tiếp nối. Đối với những người giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật, triển vọng giá vàng vẫn rất sáng. Hiện không có lý do gì để nói giá vàng sẽ tăng hoặc giảm. Giá vàng sẽ giao dịch gần sát ngưỡng 1.775-1.800USD/ounce trước khi thị trường hãm đà tăng", chuyên gia cao cấp về phân tích thị trường tại quỹ RJO Futures – ông Frank Cholly nhận định.

Quá trình tăng giá của vàng diễn ra cùng lúc với đợt bán tháo trên thị trường tiền mã hóa, khi mà sáng lập kiêm CEO của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX – ông Sam Bankman-Fried nộp hồ sơ xin bảo hộ phá sản vào ngày thứ Sáu. Sự kiện này được đánh giá có khả năng gây ra tác động dây chuyền lớn lên không gian giao dịch các loại tiền mã hóa và thị trường nói chung.

Biến động trên thị trường tiền mã hóa có tầm ảnh hưởng lớn, đây là lý do giải thích tại sao vàng thường hưởng lợi khi thị trường tiền mã hóa đóng băng.

"Bối cảnh tiền mã hóa hiện nay so với những tháng mùa hè đã thay đổi. Nhà đầu tư hiện trở nên lo lắng nhiều hơn so với khoảng thời gian trước đây trong năm. Sự tích lũy vốn trên thị trường tiền mã hóa khá lớn. Trong bối cảnh này, vàng bộc lộ vai trò của nó, vàng vốn được coi như loại tài sản được tin tưởng và an toàn", chuyên gia về kim loại quý tại Gainesville Coins – ông Everett Millman nói với Kitco News.

Dù rằng giá vàng đã tăng ấn tượng trong thời gian qua, các chuyên gia phân tích tin rằng giá vàng sẽ vẫn còn đà tăng điểm, ông Cholly nhấn mạnh đến khả năng giá vàng sẽ tăng lên mức 1.830USD/ounce ngay trong tuần tới.

"Hiện vẫn đang có khả năng này. Chúng ta có thể nhìn thấy giá vàng trở lại ngưỡng 1.830USD/ounce trước khi giá vàng đương đầu với ngưỡng kháng cự lớn hơn. Điều này xảy ra trừ khi Fed đứng ra và nói đến thông điệp chính sách mềm mỏng hơn", ông Cholly nói vào ngày thứ Sáu.

Đối với vàng, diễn biến giá tùy thuộc vào việc Fed chuyển hướng chính sách tiền tệ nhanh đến đâu. Tuy nhiên các chuyên gia phân tích nói rằng hiện vẫn còn quá sớm để ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu rút đi các biện pháp siết chặt tiền tệ. chính vì vậy sẽ cần đến thêm sự kiên nhẫn trước khi hy vọng vào khả năng tâm lý lạc quan sẽ trở lại.

"Tôi không được thuyết phục bởi khả năng giá vàng sẽ tăng lên mốc 1.900USD/ounce nếu chỉ dựa trên việc Fed nói đến quan điểm chính sách tiền tệ mềm mỏng và sự sụp đổ của thị trường tiền mã hóa. Chúng ta chắc chắn sẽ phải chấp nhận từ bỏ đi một số những thành quả tăng giá của vàng, tuy nhiên mỗi khi giá vàng duy trì trên ngưỡng 1.700USD/ounce, động lực của vàng sẽ vẫn ở ngưỡng cao".