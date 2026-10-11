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Vào tận chuồng nuôi hổ, người đàn ông bị tấn công tử vong trong sự bàng hoàng của du khách, công viên lập tức đóng cửa!

| | Tài chính quốc tế

Vào tận chuồng nuôi hổ, người đàn ông bị tấn công tử vong trong sự bàng hoàng của du khách, công viên lập tức đóng cửa!

Một người đàn ông đã tử vong sau khi bị thương nặng khi đi vào khu vực nuôi hổ tại công viên động vật hoang dã Yorkshire Wildlife Park, Anh.

Theo cảnh sát Nam Yorkshire, vào lúc 13h35 ngày 10/10 (giờ địa phương), lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về việc một người đàn ông đi vào khu vực nuôi hổ tại Yorkshire Wildlife Park, gần thành phố Doncaster, miền Bắc nước Anh.

Các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực cứu chữa của nhân viên y tế, người đàn ông được xác nhận đã tử vong tại chỗ. Cảnh sát cho biết con hổ không bị thương trong vụ việc. Gia đình nạn nhân đã được thông báo và đang nhận sự hỗ trợ từ các sĩ quan chuyên trách.

Vào tận chuồng nuôi hổ, người đàn ông bị tấn công tử vong trong sự bàng hoàng của du khách, công viên lập tức đóng cửa!- Ảnh 1.

Hình ảnh được ghi lại (Nguồn: X/CNN)

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân trong thời điểm đau buồn này”, đại diện cảnh sát cho biết.

Sau sự việc, toàn bộ công viên được sơ tán. Con hổ vẫn ở trong khu vực nuôi nhốt. Giới chức khẳng định vụ việc không gây ra nguy cơ đối với cộng đồng bên ngoài. Đại diện cảnh sát cũng kêu gọi người dân không chia sẻ những đoạn video gây ám ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh người đàn ông bị hổ tấn công.

Trong thông báo riêng, Yorkshire Wildlife Park xác nhận một “sự cố nghiêm trọng” đã xảy ra tại một trong những khu vực nuôi hổ của công viên. Các quy trình ứng phó khẩn cấp lập tức được kích hoạt.

Công viên thông báo đóng cửa ngay trong  ngày 10 và 11/10 để xử lý vụ việc.

Nguồn: CNN

Theo Phạm Trang

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
CNN, Nam Yorkshire

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