VAS tiên phong chuyển đổi số và đưa AI vào giảng dạy

Đây là thông tin được công bố trong chương trình hội thảo "Tối ưu cuộc sống với AI và chương trình Giáo dục Phát triển Toàn diện, Công dân Số và Công dân Toàn cầu" do Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) tổ chức.

Sự kiện thu hút hơn 200 phụ huynh tham dự trực tiếp và hơn 1 triệu lượt xem trực tuyến, khẳng định sự quan tâm của cộng đồng đối với AI hiện nay cũng như thể hiện những nỗ lực của VAS trong tiên phong chuyển đổi số, tích hợp AI vào giảng dạy cho học sinh.

Công cuộc chuyển đổi số - đưa AI vào giảng dạy tại VAS

Trong khi việc ứng dụng AI vào giáo dục toàn diện và hiệu quả vẫn là thách thức lớn, tại Trường Quốc tế Việt Úc (VAS), công cuộc chuyển đổi số đã được triển khai hoàn thiện trên toàn hệ thống và sẵn sàng đưa AI vào giảng dạy cho học sinh từ năm học 2025 – 2026.

‘Trường kỳ vọng, đến bậc trung học phổ thông, ngoài việc biết ứng dụng AI hiệu quả thì các em còn có thể sáng tạo ra những ứng dụng AI thiết thực để phục vụ cho bản thân và xã hội’, đại diện VAS chia sẻ.

Dự án Robot phân loại rác ứng dụng AI của học sinh VAS đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật TP.HCM năm học 2023 – 2024.

Điều này không đơn thuần là đưa một chương trình mới vào giảng dạy, mà là cả một công cuộc chuyển đổi số bao gồm nhiều lĩnh vực, từ đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và bảo mật, đến yếu tố quan trọng nhất là đội ngũ nhân sự và cuối cùng là chương trình giáo dục về AI.

Trong hai năm qua, VAS đã triển khai hàng loạt chương trình đào tạo về AI và kỹ năng số cho giáo viên, hội thảo về AI cho phụ huynh, chương trình tư vấn hướng nghiệp trong thời đại AI cho học sinh…

Hội thảo ‘Cùng con lớn lên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo - AI’ do VAS tổ chức ngày 11-1 - Ảnh: VAS

20 năm không ngừng đổi mới

VAS là một trong những trường tiên phong đưa chương trình giáo dục quốc tế Cambridge vào giảng dạy song song với chương trình giáo dục quốc gia, góp phần định hình nền giáo dục song ngữ quốc tế tại Việt Nam.

Không ngừng cải tiến và đổi mới là bí quyết giúp Trường giữ vững vai trò dẫn đầu khối song ngữ quốc tế sau hơn 20 năm hình thành và phát triển. Ngày nay, VAS được mệnh danh là ‘ngôi nhà của những thế hệ học sinh xuất sắc’ với hàng chục danh hiệu Thủ khoa Thế giới (Top in the world), Thủ khoa Việt Nam (Top in Vietnam) qua các kỳ khảo thí Cambridge, cùng hơn 2000 giải thưởng trong nước và quốc tế của học sinh hàng năm.

Năm 2024, học sinh VAS tiếp tục mang về 4 danh hiệu ‘Top in Vietnam’ ở các môn Tâm lý học, ICT và Kinh tế. Đặc biệt, Lê Viết Nam Khôi (cơ sở VAS Sala), xuất sắc đạt danh hiệu ‘Best across four’ (Tổng điểm 4 môn AS Level cao nhất Việt Nam).

4 học sinh VAS đạt giải Top in Vietnam trong kỳ thi quốc tế Cambridge năm 2024 - Ảnh : VAS

Ông Melvyn Lim, Quản lý Quốc gia cấp cao của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (Cambridge Assessment International Education) cho biết: ‘Năm học 2024, Việt Nam đã có hơn 20.000 thí sinh tham gia các kì thi đánh giá của chúng tôi ở nhiều cấp độ. Trong số đó, VAS nổi bật là một trong những trường dẫn đầu về số lượng học sinh tham dự’.

Bên cạnh đó, điểm trung bình của học sinh Trường luôn cao hơn hoặc ngang bằng với điểm bình quân của học sinh từ 15.000 trường Cambridge tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

VAS cũng là trường tiên phong đưa chương trình giáo dục Wellbeing (giúp học sinh cân bằng thể chất, tinh thần và cảm xúc) vào giảng dạy cho học sinh từ lớp Lá đến lớp 12. Trong chương trình này, học sinh không chỉ được học lý thuyết mà còn được hướng dẫn thực hành qua nền tảng số Komodo - chuyên đánh giá, quản lý các vấn đề về wellbeing, giúp nhà trường kịp thời nhận biết và hỗ trợ học sinh.

Ngoài ra, Trường cũng tập trung vào các chương trình giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh gồm: Công dân Toàn cầu, Tư duy Thiết kế (Design Thinking), Tư vấn hướng nghiệp & Chuẩn bị vào đại học.



9 chương trình giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh tại VAS

