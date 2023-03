Vật liệu an toàn cho không gian sống ngày nay trở thành lối sống

Lựa chọn vật liệu ốp bề mặt bền vững, an toàn sức khỏe trở thành lối sống

Vật liệu ốp bề mặt luôn có quan hệ mật thiết với sức khỏe, là mối quan tâm hàng đầu tại nhiều quốc gia. Khảo sát về xu hướng thiết kế nội thất được nhiều người tìm kiếm nhất từ 1stDibs (trang web uy tín thế giới về nội thất) cho thấy 94% kiến trúc sư tin rằng tính bền vững sẽ tiếp tục chiếm vị trí quan trọng với người tiêu dùng vào năm 2023 và có thể cao hơn vào năm tới.

Bên cạnh đó, 90% người tham gia khảo sát của Viện nghiên cứu Giá trị doanh nghiệp thuộc Tập đoàn IBM năm 2021 cho biết đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi cách nhìn của họ về vấn đề môi trường và tiêu dùng bền vững. Họ có động thái quay lưng, "hạn chế" sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp gây ô nhiễm, lãng phí tài nguyên hoặc tác động tiêu cực đến môi trường.

Với người tiêu dùng Việt Nam, chú trọng lựa chọn vật liệu an toàn không còn là trào lưu mà đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, trở thành lối sống tích cực, nhất là sau đại dịch Covid-19. Trong đó, tiêu chuẩn an toàn sức khỏe và môi trường đã trở thành thước đo cho các sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng cao, điển hình như vật liệu ốp bề mặt – nơi con người tiếp xúc hàng ngày trong không gian sống.

Vật liệu bề mặt an toàn trở thành xu hướng quan tâm nổi bật năm 2023.

Những vật liệu bề mặt an toàn nào đang được "chọn mặt gửi vàng"?

Vật liệu bề mặt gắn liền với hơn 90% hoạt động sinh hoạt mỗi ngày. Trong quá trình sinh sống, nếu con người thường xuyên tiếp xúc với các loại vật liệu chứa hóa chất độc hại, không ngừng phát thải ra môi trường có thể dẫn đến các tác động sức khỏe.

Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe của cả gia đình, người tiêu dùng đã tìm đến các vật liệu bề mặt nhân tạo đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế như đá nhân tạo gốc thạch anh phát ra ít nồng độ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs - Volatile Organic Compounds) có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe, hay gỗ công nghiệp có nồng độ hợp chất hữu cơ Formaldehyde trong giới hạn cho phép…

Là thương hiệu đá thạch anh cao cấp Top 3 toàn cầu, VICOSTONE® được sản xuất 100% bằng dây chuyền công nghệ tân tiến Breton (Ý) sử dụng hệ dưỡng hộ nóng, đảm bảo nồng độ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs phản ứng hoàn toàn trong quá trình sản xuất, đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất của châu Âu. Ngoài Breton, các công nghệ sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh khác hiện nay đều sử dụng hệ đóng rắn nguội với tỷ lệ tồn dư các hợp chất VOCs cao hơn tiêu chuẩn an toàn. Chính vì vậy, với những khách hàng chú trọng đến an toàn và sức khỏe, VICOSTONE® là vật liệu bề mặt hàng đầu cho bàn ăn, bàn bếp, bàn trà…

VICOSTONE® là đơn vị duy nhất Việt Nam sở hữu 6 dây chuyền Breton và sản xuất 100% bằng công nghệ này.

Tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày cùng đá VICOSTONE®

Tại Việt Nam, VICOSTONE® là thương hiệu duy nhất sở hữu 6 dây chuyền hiện đại, sản xuất 100% bằng công nghệ Breton (Ý). Các sản phẩm của VICOSTONE® đều trải qua quy trình dưỡng hộ nóng - công nghệ độc quyền của Breton đã được bảo hộ trên toàn thế giới, kết hợp với bí quyết công nghệ riêng nên các hợp chất VOCs đã được phản ứng hoàn toàn trong quá trình sản xuất.

Đá VICOSTONE® an toàn cho không gian sống, an tâm cho sức khỏe cả gia đình.

Ngoài ra, đá VICOSTONE® còn được sản xuất bằng nguyên vật liệu chọn lọc khắt khe, tinh khiết do các nhà máy nguyên vật liệu đầu vào của VICOSTONE sản xuất. Các nguyên vật liệu này đã được VICOSTONE xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định khắt khe về chất lượng, đá VICOSTONE® được các tổ chức uy tín quốc tế uy tín đánh giá cao về an toàn sức khỏe như: Chứng chỉ Declare, NSF, Green Guard, Microbial Resistant… với độ đặc chắc tuyệt đối, ngừa vi khuẩn, chống bám bẩn.

Sở hữu vẻ đẹp độc đáo, an toàn sức khỏe với những ưu điểm về công nghệ sản xuất, đá VICOSTONE® ngày càng hấp dẫn các chủ đầu tư, kiến trúc sư và người tiêu dùng thông thái, mang đến một không gian sống an toàn, tràn đầy năng lượng tích cực và cảm hứng sáng tạo.

Khách hàng, kiến trúc sư lựa chọn đá VICOSTONE® vì sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng (Triển lãm IDS 2023 tại Canada).

