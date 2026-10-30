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Vây bắt thành công Phạm Văn Hoàng SN 1998

| | Xã hội

Phạm Văn Hoàng là đối tượng bị công an truy nã.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1998, trú tại xóm 16, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, có địa chỉ tại Tổ 10, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang.

Phạm Văn Hoàng là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh nắm được thông tin Phạm Văn Hoàng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nhằm tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã cử Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai bắt giữ thành công Phạm Văn Hoàng khi đối tượng đang tìm cách vượt biên sang Campuchia.

Chân dung Hoàng. Ảnh: CA Ninh Bình

Việc bắt giữ thành công Phạm Văn Hoàng thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng chức năng trong công tác truy bắt đối tượng truy nã, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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