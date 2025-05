Vay ngân hàng online 500 triệu đồng, người phụ nữ 56 tuổi thao tác sai, chuyển khoản nhầm toàn bộ tiền cho tài khoản Techcombank trùng tên với con gái

Ngày 29/4/2025, Công an phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nhận được đơn đề nghị của bà Phạm Minh Thu, sinh năm 1969 trú tại Tổ dân phố Bến, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên về việc chuyển khoản nhầm tiền và nhờ hỗ trợ xác minh thông tin. Cụ thể, nngày 26 tháng 4 năm 2025, bà Thu thực hiện giao dịch vay tiền của ngân hàng Viettinbank với số tiền 500.000.000 đồng. Tuy nhiên trong quá trình thao tác, bà Thu đã nhập nhầm tài khoản để nhận số tiền nói trên từ tài khoản số 19073451594018 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN THI MAI HUONG (của con gái bà Thu) sang tài khoản số 19072131693011 cũng mang tên NGUYEN THI MAI HUONG mở tại ngân hàng TECHCOMBANK.

Bản thân bà Thu đã liên hệ ngân hàng để thu hồi lại số tiền nói trên nhưng không có kết quả. Vì không có thông tin gì về người đã nhận được số tiền lớn trên nên bà Thu rất lo lắng, bất an.

Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị hỗ trợ, nhận thấy số tiền chuyển nhầm lớn, đồng chí Nguyễn Sơn Tùng - Phó Trưởng Công an phường cùng đồng chí Chu Tuấn Chuyên - Cán bộ Công an phường Bạch Sam đã nhanh chóng liên hệ, làm việc với ngân hàng TECHCOMBANK chi nhánh Hưng Yên để xác minh số tài khoản 19072131693011 đã nhận được số tiền 500.000.000 đồng mà bà Thu chuyển nhầm. Kết quả là, tài khoản nói trên được xác định thuộc sở hữu của chị Nguyễn Thị Mai Hương, sinh năm 1979 trú tại Đội 5, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Sau đó, Công an phường Bạch Sam đã liên hệ với chị Hương để xác minh sự việc. Cơ quan chức năng đã xác định đúng có sự việc bà Thu chuyển nhầm số tiền 500.000.000 đồng vào tài khoản của chị Hương. Đến ngày 03 tháng 5 năm 2025, Công an phường Bạch Sam cùng bà Thu đã trực tiếp làm việc với chị Hương, sau đó dưới sự chứng kiến của Uỷ ban nhân dân và Công an phường Bạch Sam, chị Hương đã trao trả đủ số tiền 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng) cho bà Thu.

Chị Hương đã trao trả đủ số tiền 500.000.000đ cho bà Thu trước sự chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân phường và Công an phường Bạch Sam. Ảnh: Công an Hưng Yên

Cảm kích trước tinh thần tận tụy, hết mình phục vụ nhân dân của Công an phường Bạch Sam, bà Thu đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an tỉnh Hưng Yên và Công an phường Bạch Sam. Trong thư bà Thu viết: “Với tinh thần tận tụy, hết mình phục vụ nhân dân, đồng chí Nguyễn Sơn Tùng và đồng chí Chu Tuấn Chuyên đã tận tình, nhanh chóng giúp tôi lấy lại được số tiền đã giao dịch nhầm. Nếu không có sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng chí bản thân tôi không biết bao giờ mới nhận lại được số tiền lớn như vậy, qua đó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của gia đình chúng tôi”.

Bà Phạm Minh Thu bày tỏ sự cảm kích và gửi thư cảm ơn đối với Công an phường Bạch Sam đã giúp bà nhận lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an Hưng Yên

Hành động đẹp, việc làm tốt của Công an phường Bạch Sam đã tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng, động lực phấn đấu cho cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh ra sức thi đua, thực hiện hiệu quả phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”, xây dựng hình ảnh Công an Hưng Yên mẫu mực, vì Nhân dân phục vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo Công an Hưng Yên