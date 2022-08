Váy Oscar de la Renta đính pha lê Taylor Swift mặc dự lễ trao giải MTV

Taylor Swift đã xuất hiện đầy quyến rũ tại lễ trao giải MTV Video Music Awards trong chiếc váy mini dáng cocktail của nhà mốt Oscar de la Renta. Váy được đính pha lê lấp lánh mang đến cho nữ ca sĩ hình ảnh sang trọng nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Tại sự kiện, Swift được đề cử 5 hạng mục, trong đó, nữ ca sĩ giành giải “video của năm” với MV dài 10 phút - All Too Well: The Short Film.



Chiếc váy Oscar de la Renta giúp Taylor Swift quyến rũ trên thảm đỏ được làm theo phong cách trễ vai, cổ cao đính hạt, nằm trong bộ sưu tập Pre-Spring 2023 của của giám đốc sáng tạo Fernando Garcia và Laura Kim. Bộ đầm có lớp hạt dày, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến phiên bản hiện đại của những chiếc váy flapper những năm 1920.

Váy Oscar de la Renta Taylor Swift mặc tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2022. Ảnh: Film Magic

Để hoàn thiện bộ trang phục, Taylor Swift đã kết hợp với sandals Christian Louboutin màu bạc đính kim cương. Mái tóc vàng của nữ ca sĩ được búi gọn gàng, tạo cảm giác thanh thoát.



Từ lâu, hình ảnh của Taylor Swift đã gắn liền với những chiếc váy lấp lánh, với đủ các kiểu dáng và độ dài ngắn khác nhau. Cách đây hơn 10 năm, tại Lễ trao giải Grammy 2010, Taylor mặc váy tua rua màu bạc và tại VMAs 2009, cô diện bộ đầm lệch vai nhưng một sự việc không hay đã xảy ra, cô bị Kanye West giật micro.