VDSC: FPT Retail có thể có lãi trở lại từ quý 4/2023, 'cuộc chiến' giá chuẩn bị kết thúc

Theo báo cáo cập nhận mới đây của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), quý 3/2023, FPT Retail có thể sẽ lập kỷ lục 8.761 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, dù giảm 81% so với cùng kỳ nhưng sẽ chấm dứt được 2 quý thua lỗ trước đó.

Tuy nhiên, tính chung cho cả năm 2023, doanh thu của công ty được dự báo tăng trưởng 6% lên 31.192 tỷ đồng và vẫn lỗ khoảng 227 tỷ đồng, tương ứng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) là âm 1.917 đồng.

Theo VDSC, CTCK này kỳ vọng doanh thu của FPT Shop sẽ phục hồi trong quý 4/2023 – thời điểm là mùa kinh doanh "vàng" hàng năm kết hợp với nguồn cung iPhone 15 dư thừa. Tuy nhiên, do sức mua các sản phẩm ICT dự kiến tiếp tục ở mức thấp nên sự phục hồi này sẽ bị hạn chế. Biên lợi nhuận mảng ICT của các nhà bán lẻ như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh hay FPT Shop cải thiện nhẹ trong quý 3/2023 là tín hiệu đầu tiên cho thấy chấm dứt "cuộc chiến giá cả".

Trong khi chuỗi nhà thuốc Long Châu có thể tiếp tục cải thiện về mặt doanh thu ở mức tăng gần 8% so với quý trước, nhờ số lượng cửa hàng mới liên tục tăng và giữ ổn định mức doanh thu/cửa hàng/tháng quanh mốc 1 tỷ đồng.

Chuỗi bán lẻ này duy trì khả năng mở mới khoảng 500 cửa hàng/năm, đồng nghĩa có thể có thêm 120 cửa hàng trong quý 4/2023, chủ yếu tập trung vào các tỉnh cấp 2 và cấp 3. Nhóm chuyên gia kỳ vọng Long Châu vẫn giữ được doanh thu bình quân cửa hàng 1 tỷ đồng và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp 21-22% dựa trên việc tối ưu hóa chi phí.

Triển vọng của FPT Retail trong năm 2024

Về triển vọng năm 2024 của FPT Retail, VDSC cho rằng Long Châu sẽ là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail. VDSC đánh giá chuỗi nhà thuốc này có rất nhiều lợi thế để mở rộng thị phần ở cả kênh truyền thống và kênh hiện đại tại thị trường bán lẻ dược phẩm.

Ở kênh truyền thống, Long Châu sẽ duy trì tốc độ mở mới cửa hàng nhanh (400-500 cửa hàng/năm) trong 2 năm tới, chủ yếu tập trung vào các tỉnh cấp 2 và cấp 3. Tỷ lệ bao phủ thị trường của Long Châu tại các tỉnh này còn thấp do các cửa hàng thuốc truyền thống chiếm ưu thế.

Do người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi thói quen mua thuốc từ kênh GT sang kênh MT, tạo điều kiện thuận lợi để thị phần của Long Châu tăng nhanh. Ngoài ra, với lợi thế cạnh tranh của Long Châu so với các nhà thuốc truyền thống và tính chất phân mảnh của thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam, VDSC cho rằng chuỗi này sẽ tăng thị phần ấn tượng trong 3 năm tới.

So với các chuỗi nhà thuốc hiện đại khác như Pharmacity, An Khang,… Long Châu hoạt động hiệu quả hơn. Điều này đến từ giá cả phù hợp và chiến lược sản phẩm lấy khách hàng làm trung tâm như đã mô tả. Sau 6 năm kể từ khi thành lập, Long Châu thống trị toàn bộ kênh nhà thuốc kiểu mới với vị thế là người dẫn đầu về cả số lượng cửa hàng, tổng số SKU thuốc, doanh thu/cửa hàng/tháng. VDSC dự đoán Long Châu sẽ duy trì vị thế thống trị trong 05 năm tới nhưng dư địa để tăng thị phần ở kênh này là không lớn. Long Châu hiện chiếm 55-60% thị phần tại thị trường này.

VDSC cho biết doanh thu thuần của Long Châu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng CAGR 5 năm (2024-2028) là 17,3% nhờ tích cực mở rộng cửa hàng và phạm vi phủ sóng rộng hơn từ Bắc vào Nam. Tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn nhờ quyền lực lớn hơn với nhà cung cấp và việc tối ưu hóa chi phí đẩy tỷ suất lợi nhuận ròng lên mức 1,5-2,5%.

Đối với FPT Shop, chuỗi này đã có dấu hiệu chạm đáy lợi nhuận và sẽ có đợt hồi phục trong năm tới nhờ các chính sách vĩ mô dần lan tỏa vào nền kinh tế (lãi suất thấp hơn, tăng lương cơ bản).

Tuy nhiên, nhóm phân tích đánh giá sự phục hồi này là khiêm tốn với mức tăng trưởng doanh thu chưa đến 8% so với năm trước lên 17.840 tỷ đồng. Lý do chính là nhu cầu hàng công nghêh phục hồi kém do kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn trong giai đoạn tăng trưởng chậm lại, thị trường bão hòa và cạnh tranh vẫn gay gắt.

Mặt khác, FPT Shop có thể cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp trong năm 2024 lên 11% nhờ tăng tỷ trọng của các sản phẩm thương hiệu điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng khác ngoài iPhone, cũng như cuộc chiến về giá cả dịu bớt.

"Vấn đề hàng tồn kho giá cao và cuộc chiến giá công nghệ sẽ kết thúc từ quý 1/2024, đây là động lực chính giúp FPT Shop giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ biên lợi nhuận ròng cải thiện", báo cáo viết.

VDSC dự báo doanh thu năm 2024 của FPT Retail có thể tiến sát đến mốc gần 40.000 tỷ đồng, với đóng góp chính từ Long Châu khoảng 22.150 tỷ đồng và FPT Shop là 17.840 tỷ đồng.Lợi nhuận trước thuế có thể quay về thời kỳ đỉnh cao với gần 450 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng khoảng 307 tỷ đồng, tương đương EPS quay lại con số dương 2.593 đồng.