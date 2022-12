VDSC: Hoa Sen Group (HSG) có thể lỗ tiếp 982 tỷ đồng trong quý 1 niên độ tài chính 2022 - 2023

Lợi nhuận niên độ 2021-2022 giảm do nhu cầu thấp và hàng tồn kho giá cao

Theo VDSC, chính sách thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu trong nửa cuối năm 2022 đã khiến nhu cầu đầu tư và tiêu dùng bị thu hẹp. Do đó, hoạt động xuất khẩu của HSG bắt đầu giảm trong quý 4 niên độ 2021 - 2022. Cụ thể, lượng thép mạ xuất khẩu chỉ đạt 90,5 nghìn tấn, giảm 76% so với cùng kỳ và 59% so với quý trước, chiếm 39% tổng sản lượng tiêu thụ, so với tỷ trọng 63% trong 9 tháng đầu năm. Sản lượng xuất khẩu ống thép giảm 31% so với cùng kỳ và 42% so với quý trước, xuống 4 nghìn tấn.

Tại thị trường trong nước, những điều chỉnh trong lĩnh vực bất động sản và vấn đề hạn chế tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế đã hạn chế nhu cầu tôn mạ trong quý 4. Tuy nhiên, nhờ chiết khấu thương mại cao (giảm trừ doanh thu/doanh thu quý 4 là 2,6% so với mức trung bình hàng quý là 0,5% trong 5 năm qua) và nền thấp của quý 4 niên độ 2020 - 2021 (giai đoạn nhiều tỉnh phía Nam thực hiện phong tỏa quy mô lớn phòng dịch Covid-19), sản lượng thép mạ trong Q4 tăng 36% so với cùng kỳ trong khi ống thép tăng 19% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm, doanh số tôn mạ tăng 11% lên mức 595,3 nghìn tấn trong khi sản lượng ống thép giảm 25% xuống còn 318 nghìn tấn. Biên lợi nhuận gộp giảm xuống 9,9%, so với mức 18,1% của năm tài chính trước đó và ghi nhận -2,9% trong quý 4, do ảnh hưởng từ giá bán giảm và hàng tồn kho giá cao.

Cả năm, doanh thu đạt 49.711 tỷ đồng, tăng 2% trong khi LNST cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 251 tỷ đồng, giảm mạnh 94%.

Dự báo về tình hình kinh doanh của HSG trong quý 1 niên độ 2022 – 2023, VDSC cho biết lượng tiêu thụ trong quý 1 2022 – 2023 có thể cao hơn so với quý 4 2021 - 2022 nhờ xuất khẩu sang các thị trường châu Á. Việc cố gắng đẩy tiêu thụ trong giai đoạn nhu cầu thấp sẽ phải đánh đổi bằng tỷ suất lợi nhuận. Do đó, VDSC kỳ vọng xuất khẩu thép mạ có thể tăng 25% so với quý trước trong khi sản lượng bán trong nước giảm 13% so với quý trước. Biên lợi nhuận gộp dự báo là -2,8%. Dự báo doanh thu và lỗ quý 1 2022 - 2023 là 7.077 tỷ đồng (-58% so với cùng kỳ năm trước) và -982 tỷ đồng (so với LNST cổ đông công ty mẹ là 638 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước).

Triển vọng tăng trưởng và phục hồi

Xuất khẩu sẽ phục hồi nhẹ từ giữa năm 2023. Lạm phát dịu hơn từ giữa năm 2023 sẽ khuyến khích nhu cầu toàn cầu về thép mạ. Tuy nhiên, các chính sách thương mại tại các thị trường phương Tây và cạnh tranh từ các nước sản xuất thép lớn (Trung Quốc, Ấn Độ) đang trở nên thách thức hơn với các nhà sản xuất Việt Nam. Do đó, sự dịch chuyển xuất khẩu sang thị trường châu Á có thể không đủ lớn để bù đắp cho thị trường EU và Bắc Mỹ. Mặt khác, nhu cầu tại thị trường trong nước sẽ được hỗ trợ bởi giải ngân đầu tư công, mà chúng tôi cho rằng sẽ mạnh mẽ hơn vào năm 2023 để thúc đẩy tăng trưởng GDP. Theo đó, sản lượng tôn mạ bán ra dự báo giảm 19%, trong đó xuất khẩu giảm 31% và trong nước giảm 3%. Ống thép có thể tăng 15%.

Biên lợi nhuận sẽ bật tăng trong 2 quý cuối niên độ. Tính đến thời điểm hiện tại, có vẻ như giá HRC đã chạm đáy do nhiều nhà sản xuất thép trên thế giới cắt giảm công suất. Giá HRC đã giảm liên tục từ tháng 8 đến giữa tháng 10 và bắt đầu tăng từ đầu tháng 12/2022. Tuy nhiên, xu hướng tăng có thể không duy trì lâu do nhu cầu vẫn ở mức thấp.

Tín dụng ngân hàng thắt chặt và nhu cầu yếu đang buộc các nhà sản xuất phải bán bớt hàng tồn kho giá cao để giải phóng dòng tiền, với HSG có thể thêm một khoản lỗ lớn trong quý 1 2022 -2023.

Theo ước tính của chúng tôi, hàng tồn kho giá cao vào cuối quý 4 có thể mất 4 tháng để tiêu thụ hết. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến sẽ trở lại mức dương từ quý 2 và phục hồi tốt hơn trong 2 quý cuối với sự hỗ trợ nhiều hơn từ nhu cầu quay trở lại ở các thị trường phương Tây trong khi cạnh tranh với Trung Quốc và Ấn Độ giảm bớt. Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận gộp niên độ 2022-2023 có thể tăng lên 12,4%. Doanh thu và LNST lần lượt đạt 34.513 tỷ đồng (-31% so với cùng kỳ) và 427 tỷ đồng (+70% so với cùng kỳ).