VDSC: Thuế chống bán phá giá thép dẹt có thể được áp dụng trong quý 1/2025, nhiều doanh nghiệp lớn hưởng lợi

Sản lượng thép trong năm 2024: tích cực ở cả thị trường xuất khẩu và nội địa

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết dựa theo dữ liệu từ hiệp hội thép Việt Nam (VSA), năm 2024 đánh dấu sự phục hồi về sản lượng của thị trường thép xây dựng Việt Nam.

Từ đầu năm 2024, sản lương tiêu thụ ghi nhận mức tăng trưởng tương đối tốt và đạt 15,8% so với năm 2023, hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động xây dựng dân dụng và hạ tầng.

Các sản phẩm thép dẹt cho hoạt động xây dựng (Tôn mạ, ống thép) duy trì tăng trưởng sản lượng, không chỉ từ nhu cầu nội địa còn ghi nhận nhu cầu từ thị trường nước ngoài, với sản lượng tôn mạ xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng ở 46,1% so với cùng kỳ (các thị trường lớn bao gồm ASEAN, EU và Hoa Kỳ).

Bên cạnh đó, thép cuộn cán nóng (HRC, với 2 nhà sản xuất chính là HPG và Formosa) ghi nhận sản lượng tương đương so với năm 2023. Nguyên nhân do sản lượng nội địa chiếm 62% tổng sản lượng, tuy nhiên gặp sức ép cạnh tranh từ HRC Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời, thị trường xuất khẩu (38% tổng sản lượng) cũng gặp khó khăn do các hoạt động phòng vệ thương mại tại thị trường EU trong nửa cuối năm 2024. 

Về thị phần thép xây dựng, HPG đã gia tăng thị phần từ mức 38% (so với 35% trong 2023) nhờ tăng sản lượng tại các các dự án hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác (ASEAN,…). Thị phần tôn mạ có xu hướng giữ ổn định, với các công ty có thị phần lớn nhất gồm HSG, NKG và GDA.

Thuế bán phá giá (tạm thời) sẽ được áp cho sản phẩm thép dẹt trong quý 1/2025

Trong 2024, trước những rủi ro liên quan đến việc Trung Quốc tăng xuất khẩu các sản phẩm thép sang các thị trường, Bộ Công Thương (BCT) đã có các biện pháp điều tra chống bán phá giá (CBPG) để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, với: 1/ Quyết định số 1535/QĐ-BCT (AD19) với các sản phẩm tôn mạ có xuất xứ từ TQ và Hàn Quốc; 2/ Quyết định số 1985/QĐ-BCT (AD20) với các sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ TQ và Ấn Độ.

Trong kịch bản cơ sở, VDSC cho rằng thuế bán phá giá (tạm thời) sẽ được áp cho sản phẩm thép dẹt (HRC, tôn mạ) trong quý 1/2025. Trước đó, trong năm 2016, BCT khởi xướng điều tra CBPG tôn mạ trong tháng 3 và có kết luận điều tra trong tháng 9/2016.

Theo VDSC, các công ty có lợi thế về quy mô và giá thành (bao gồm HPG) sẽ có cơ hội lấy thị phần từ các nhà nhập khẩu thép (bị áp thuế CBPG).