VĐV thể hình bỗng qua đời sau cơn đau bụng, bác sĩ sốc khi kiểm tra lượng mỡ trong cơ thể

Andreas Munzer được mô tả là huyền thoại làng thể hình. Ông thần tượng huyền thoại cơ bắp Arnold Schwarzenegger và nỗ lực trong suốt nhiều năm để sở hữu cơ thể hoàn hảo. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, VĐV đến từ Áo bất ngờ qua đời ở tuổi 31.

Dù sự việc đã diễn ra cách đây gần 3 thập kỷ, câu chuyện về Munzer đến nay vẫn được nhắc lại như bài học cho các VĐV thể hình chuyên nghiệp liên quan đến việc kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể.

VĐV thể hình Andreas Munzer

Cơ thể với lượng mỡ bằng 0

Munzer bắt đầu thi đấu thể hình nhà nghề vào năm 1989. Ban đầu, cân nặng của ông vào khoảng 90kg. Càng thi đấu, cơ thể của Munzer lại càng săn chắc đến mắc đáng kinh ngạc. Đến năm 1996, Munzer thành công trong việc giảm mỡ đồng thời thêm vào cơ thể 10kg cơ bắp.

Ngày 9/3/1996, Munzer đến Mỹ tham dự một giải đấu thể hình cùng những VĐV hàng đầu thế giới khi đó và giành hạng 9. Sau đó hai ngày, ông theo kế hoạch trở về Munich, Đức.

Lúc này, cơn đau dạ dày của ông trở nặng. Sáng 12/3/1996, ông quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Đến 19h cùng ngày, bác sĩ quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật để làm dạ dày của ông ngừng chảy máu. Cuộc phẫu thuật chưa kịp diễn ra, sức khỏe Munzer bất ngờ chuyển biến xấu. Thận và gan của ông bất ngờ dừng hoạt động.

Ông được cấp cứu khẩn cấp nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ông qua đời vào sáng ngày 14/3/1996.

Khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện ra nhiều thông số gây sốc. Theo đó, lượng mỡ trong cơ thể của ông gần như bằng 0. Trên một lá gan của ông phát hiện nhiều khối u với kích thước to bằng quả bóng bàn. Tim của ông lại to gấp đôi người bình thường. Tinh hoàn bị teo lại. Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy đa tạng.

Munzer có thể là VĐV thể hình "săn chắc" nhất lịch sử với lượng mỡ được xác định ở mức gần 0% vào thời điểm qua đời

Chuyện gì đã xảy ra với Munzer?

Theo giáo sư khoa học vận động Carol Garber, lượng mỡ quá thấp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể.

“Bạn cần chất béo trong cơ thể để duy trì chức năng của tế bào, cung cấp năng lượng và làm bộ đệm cho các khớp và các cơ quan. Có quá ít mỡ có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, mất cân bằng điện giải, ảnh hưởng đến tim, thận và nhiều cơ quan thiết yếu khác”, Garber cho biết.

Cũng theo vị giáo sư này, nam giới cần ít nhất 3% mỡ còn nữ giới cần ít nhất 12% mỡ để các cơ quan hoạt động bình thường.

Với Garber, tỷ lệ mỡ của ông gần như bằng 0!

Dù Munzer từng phủ nhận việc dùng chất cấm, việc đưa lượng mỡ của một người về 0 theo một cách tự nhiên là không thể. Khi khám nghiệm tử thi của Munzer, các y phát hiện ra dấu vết của hơn 20 loại “thuốc” khác nhau. Munzer cũng có dấu hiệu bị nhiễm độc cấp tính, không loại trừ do việc sử dụng chất kích thích.

Hình ảnh trong một buổi tập của Munzer

Chuyên gia thể hình Louis Zwick cho rằng khi thi đấu, tỷ lệ mỡ trong cơ thể của một VĐV thường ở mức 3-5%. Tuy nhiên, ông cho rằng nhiều VĐV vẫn cho rằng con số trên là quá cao, sử dụng chất kích thích hoặc một số cách giảm cân tiêu cực để “căng đét” nhất có thể. “Nhiều VĐV thể hình bị ám ảnh về lượng mỡ trong cơ thể. Họ kiểm tra lượng mỡ của mình suốt cả ngày”, Zwick cho biết.

Còn với những ai muốn đưa lượng mỡ về mức 0%, ông Zwick thẳng thừng: “Tôi chưa thấy ai có 0% lượng mỡ. Nếu bạn đưa cơ thể về mức đó, bạn không thể sống sót”.