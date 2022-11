Vé máy bay Tết tăng giá mạnh, hành khách bày chiêu 'bay vòng Thái Lan về Hà Nội rẻ hơn'

Thậm chí nhiều khách đặt câu hỏi liệu có phải các hãng hàng không sau một thời gian dài thua lỗ đã cùng nhau tăng giá để "lấy lại vốn"?



Tăng 5 - 10%

Giá vé các chặng khứ hồi từ TP.HCM đi các tỉnh thành phía Bắc và miền Trung như Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa... từ ngày 20-1-2023 (tức 29 Tết) đến 26-1 (mùng 5 Tết) đang ở mức cao, bình quân 5 - 7 triệu đồng. Bay Vietnam Airlines 5,5 - 7 triệu đồng/vé khứ hồi, trong khi Bamboo Airways, Vietjet cũng 5 - 6 triệu đồng/vé khứ hồi.

Các đường bay đến Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa dịp Tết đã bắt đầu khan hiếm vì số chuyến bay ít, nhu cầu cao, khiến giá vé luôn bị đẩy lên. Đơn cử tuyến từ TP.HCM đến Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An... có giá dao động 4,8 - 6,5 triệu đồng/vé khứ hồi, chênh lệch giữa các hãng hạng vé phổ thông khoảng 200.000 - 400.000 đồng. Theo các đại lý vé, giá vé bay Tết Quý Mão 2023 tăng khoảng 5 - 10% so với năm 2021.

Chuyên gia thương mại của một hãng bay cho hay các đường bay tỉnh giá vé thường neo ở mức cao do nhu cầu khách đi lại luôn đứng tốp đầu trong dịp Tết. Hiện nhiều hãng vẫn còn máy bay nằm bãi, hoạt động luân phiên. Vị này đánh giá các hãng sẽ tăng tải vào thời gian tới, vé sẽ có thay đổi với mức giá mềm hơn.

Về nghi vấn hãng bay "nhìn nhau cùng tăng giá", vị này cho rằng điều này rất khó xảy ra. Giá vé hiện nay theo cung cầu của thị trường và theo quy định khung giá trần.

Tuy nhiên, nhiều hành khách vẫn cho rằng thị trường có sáu hãng thương mại (Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways, Vasco) nhưng giá vé không cạnh tranh, thậm chí nhiều người nghi vấn các hãng "nhìn nhau cùng tăng giá". Bởi nếu khảo sát giá, giá vé máy bay dịp Tết của các hãng vẫn luôn giữ chênh lệch 200.000 - 400.000 đồng/vé ở nhiều chặng bay.

Trong khi đó, theo Vietnam Airlines, hãng đã mở bán vé Tết từ 15-8 và lượng vé khách đặt mua về Tết tăng khá nhanh trong thời gian gần đây. Có thời điểm lượng vé bán ra tuần sau cao hơn tuần liền trước tới 50%.

Một hãng hàng không cho hay sắp tới các hãng tăng tải sẽ thêm dải vé phù hợp để khách hàng chọn mua. Vậy nên mua vé sớm hay chờ mua sát ngày bay? Vị này cho biết biến động giá vé khó dự đoán và do thị trường quyết định. Với những đường bay tỉnh, do số chuyến ít, giá vé dịp Tết luôn ở mức cao nên việc chờ vé rẻ hơn khó khả thi. Còn với đường bay trục TP.HCM - Đà Nẵng - Hà Nội, vị này đánh giá khi các hãng tăng tải thì giá vé có khả năng sẽ được điều chỉnh để cân bằng cung - cầu.

Hành khách lên máy bay tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để bay đến TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đi Hà Nội bay vòng Thái Lan rẻ hơn!

Nhiều người khá mệt mỏi khi tìm vé máy bay Tết do giá quá cao. Nhiều hành khách "mách nước" bay vòng sang Thái Lan rồi bay về lại Hà Nội, TP.HCM thì giá vẫn rẻ hơn mua vé bay thẳng nội địa. Kinh nghiệm săn vé rẻ hay bay vòng sang Thái Lan dịp Tết không phải mới. Năm nay giá vé tăng rất cao nên xu hướng này càng rầm rộ hơn, đặc biệt là các bạn trẻ thích "xê dịch".

Chị Thùy Chi (32 tuổi, quận Phú Nhuận) cho biết giá vé máy bay dịp Tết tăng từng ngày, dù mua sớm hai tháng vẫn không có vé rẻ. Cả ba hãng bay Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội giai đoạn 25 - 29 tháng chạp có giá 3,2 - 3,5 triệu đồng/vé. Khi chia sẻ câu chuyện giá vé trên trang cá nhân, chị Thùy Chi cho biết nhóm bạn rủ nhau săn vé hành trình về quê ăn Tết năm nay khác lạ là bay từ TP.HCM qua Thái Lan rồi nối chuyến về Hà Nội.

Giá vé khảo sát ngày 17-1 (nhằm 26 tháng chạp) chặng TP.HCM - Suvarnabhumi (Thái Lan) của Vietjet là 1,6 triệu đồng/vé với khung giờ sáng. Nếu bay chuyến này rồi đáp chặng bay nối chuyến về đến Hà Nội (khởi hành vào 15h) giá là 1,5 triệu đồng/vé. Như vậy, tổng cộng giá vé cho TP.HCM - Bangkok - Hà Nội là 3,1 triệu đồng (bao gồm thuế, phí). Trong khi đó, cùng ngày, chặng bay thẳng TP.HCM - Hà Nội giá vé 3,2 - 3,5 triệu đồng/vé (bao gồm thuế phí) với hàng chục chuyến bay mỗi ngày.

Đồ họa: TẤN ĐẠT

Như vậy, nếu bay vòng qua Thái Lan, khách hàng sẽ rẻ hơn được 100.000 - 400.000 đồng/vé. Một số bạn trẻ cho hay đây cũng là cơ hội để du ngoạn Thái Lan vài tiếng (hoặc dài hơn, tùy chọn được chuyến bay), rồi tiện thể mua quà Tết về quê.

Nếu bay chiều ngược lại sau Tết vào ngày 26-1 (nhằm mùng 5 tháng giêng) chặng Hà Nội - Suvarnabhumi - TP.HCM, giá vé tổng cộng hơn 10 triệu đồng. Trong khi đó, bay thẳng sau Tết từ Hà Nội - TP.HCM, giá tốt nhất chỉ 3 triệu đồng.

Đại diện một hãng bay cho biết bay vòng qua Thái Lan trong dịp Tết cho rẻ vẫn có người đi, song không đại trà. Tuy nhiên, với người bận rộn, không phải ai cũng đi cách này vì thời gian bay kéo dài, vé không phải lúc nào cũng rẻ hơn, có thể phải tốn thêm tiền ăn uống, tiêu pha ở sân bay Thái Lan. Chưa kể chẳng may trục trặc chuyến bay, hành trình về Tết sẽ thêm rắc rối.

Anh Duy Trường, một chuyên viên lập trình công ty nước ngoài, cho rằng bay vòng qua Thái Lan chủ yếu trải nghiệm là chính, chứ giá giảm không đáng kể. Hơn thua là ở thời điểm cận Tết, ga đi quốc tế vắng vẻ, làm thủ tục check-in nhanh, khu xuất cảnh cũng ít người hơn nên đỡ mệt mỏi.

Hành khách Việt di chuyển nhộn nhịp tại sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan) - Ảnh: C.TRUNG

Bay vòng vẫn rẻ hơn có vô lý? Vì sao giá vé cận Tết bay sang Thái Lan khá rẻ? Một tổng đại lý bán vé máy bay với hơn 10 hãng bay quốc tế cho biết yếu tố giá tăng giảm là do nhu cầu của thị trường. Bởi thời điểm gần Tết ai cũng tranh thủ về đón Tết, ít đi du lịch. Nhu cầu đi lại chặng TP.HCM - Thái Lan hay Thái Lan - Hà Nội xuống thấp, hãng hàng không hạ giá bán để "vợt" khách. Còn việc đi vòng qua Thái Lan để tiết kiệm chi phí thì sao? "Nếu khách qua Thái Lan chơi 1, 2 ngày rồi bay nối chuyến về Hà Nội có vẻ hợp lý. Còn đi vòng để tiết kiệm chi phí, theo tôi, chỉ là phần nhỏ vì kéo dài thời gian" - vị này nói. Giá vé máy bay từ TP.HCM sang Thái Lan cũng có nhiều hãng bay nội và ngoại cùng khai thác như Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, AirAsia, ThaiAirways, NokAir... Thời gian bay từ TP.HCM sang Bangkok (Thái Lan) khoảng 1 giờ 35 phút bay thẳng. Từ Bangkok - Hà Nội khoảng 2 giờ 5 phút bay. Nếu tính thời gian đợi transit (nối chuyến) cho hành trình bay từ TP.HCM - Bangkok - Hà Nội, tổng thời gian ít nhất tốn 10 - 12 tiếng. Trong khi bay thẳng TP.HCM - Hà Nội có thời gian 2 giờ 10 phút.

Bay quốc tế cuối năm cũng tăng giá Không chỉ sốt vé nội địa, giá vé bay quốc tế dành cho các dịp lễ Noel, Tết dương lịch năm nay đang tăng. Khảo sát nhiều trang bán vé, hành trình TP.HCM, Hà Nội đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Philippines dành cho dịp cuối năm nay đều tăng cao. Các chặng bay đến Singapore, Philippines và ngược lại tăng 30 - 70% so với trước dịch. Riêng các chặng bay đi Thái Lan thì giá vé không quá cao, nhưng sau khi cộng các loại thuế phí, mức bình quân cho các chặng khứ hồi vào tháng 12 luôn ở 7 - 8 triệu đồng, tăng 30% so với trước dịch. Không chỉ các hãng hàng không trong nước, giá vé của các hãng quốc tế còn cao hơn nhiều. Giá vé từ Singapore đến Hàn Quốc bay trong thời gian từ ngày 19 đến 31-12-2021 rẻ nhất là 664 SGD (tương đương 11 triệu đồng). Đây là chuyến bay khứ hồi từ Singapore đi Incheon (Hàn Quốc) của các hãng giá rẻ như Scoot, T’Way Air.