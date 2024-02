Vé máy bay Thượng Hải - Nhật Bản giá 0 nhân dân tệ gây sốt mạng xã hội: Người Trung Quốc dặn nhau "đừng tưởng bở"

Giá vé đặc biệt

“Chỉ có người mua mua nhầm, chứ không có người bán bán nhầm”, đây là một trong số những bình luận được nhiều người Trung Quốc hưởng ứng khi đọc thông tin về giá vé máy bay giá 0 nhân dân tệ từ Thượng Hải đến Osaka, Nhật Bản.

Được biết, sau dịp Tết, tin tức về vé máy bay “siêu rẻ” bắt đầu được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ, một số du khách thậm chí còn đăng ảnh chụp màn hình đặt vé từ Thượng Hải đến Nhật Bản với giá 0 tệ.

Ví dụ, đây là giá vé một chiều từ Thượng Hải đến Osaka vào ngày 25/2, tuyến bay do Spring Airlines vận hành. Tuy nhiên, thuế áp dụng cho vé này lại ở mức hơn 400 tệ (tương đương 1,3 triệu đồng). Nếu khách xác nhận đặt vé, họ cần phải trả tổng cộng mức giá đã bao gồm thuế là 402 tệ.

Điều đáng chú ý là ảnh chụp màn hình này đến từ một nền tảng đặt vé trung gian. Nếu khách hàng kiểm tra trang web hoặc ứng dụng chính thức của Spring Airlines thì không có giá vé 0 tệ chưa bao gồm thuế, nhưng có giá thấp nhất là 9 tệ (khoảng 30 nghìn đồng, chưa bao gồm thuế).

Giá vé 0 tệ được hiển thị trên ứng dụng. Tuy nhiên khi thanh toán khách sẽ phải trả 402 tệ thuế phí.

Do đó, theo lý giải, vé máy bay 0 tệ không phải do hãng hàng không phát hành mà là một khoản trợ cấp do đại lý hoặc nền tảng liên quan cung cấp trên cơ sở vé máy bay 9 tệ của hãng hàng không. Để cạnh tranh giành nhiều hành khách hơn, nhiều đại lý hiện kiếm tiền thông qua việc giảm giá vé cho khách và mở thêm các dịch vụ bổ sung như bảo hiểm hoặc cho thuê ô tô.

Sau Tết Nguyên Đán là thời gian vãn khách di chuyển tại Trung Quốc. Các hãng hàng không tung ra vé máy bay giá siêu rẻ cũng là một trong những cách thu hút hành khách tăng cường các chuyến đi du lịch đầu năm.

Ứng dụng của Spring Airlines cho thấy không chỉ Nhật Bản mà nhiều đường bay khởi hành từ Thượng Hải, bao gồm tới Singapore và đảo Jeju ở Hàn Quốc, đều có giá vé chưa bao gồm thuế thấp nhất là 9 nhân dân tệ. Nếu một người đi Nhật vào cuối tháng 2 và về vào đầu tháng 3, giá vé khứ hồi chưa bao gồm thuế chỉ là 18 tệ (khoảng 60 nghìn đồng).

Giá vé như vậy còn rẻ hơn so với cùng kỳ trước dịch, điều này càng làm nổi bật đặc điểm đi lại của hành khách sau mùa dịch là “lúc vào mùa cao điểm càng lúc càng đông, vào mùa thấp điểm càng lúc càng vắng”.

Các hãng hàng không kiếm tiền như thế nào với vé máy bay giá rẻ như vậy?

Trên thực tế, trên một chuyến bay, những tấm vé đặc biệt như vậy sẽ không được tung ra quá nhiều mà chỉ được sử dụng như một cách để thu hút hành khách. Các hãng hàng không giá rẻ như Spring Airlines sẽ cố gắng tăng hệ số tải hành khách thông qua giá vé đặc biệt, dù sao lấp đầy ghế trống vẫn tốt hơn và có thể có thêm thuế, phí.

Những loại vé giá đặc biệt này thường có những điều kiện đi lại rất khắt khe như không được ký gửi hành lý, không được hoàn tiền hay thay đổi giờ, không được ăn uống…

Spring Airlines còn cung cấp vé hạng cao hơn, được hưởng hành lý ký gửi miễn phí hoặc chỗ ngồi rộng hơn, phí hoàn tiền và thay đổi cũng khác nhau.

Trên máy bay của Spring Airlines, hàng ghế thứ nhất và thứ hai trong cabin đã được chuyển thành "ghế phổ thông thương gia", có chỗ để chân rộng hơn từ 20% đến 40% so với ghế hạng phổ thông thông thường. Hành khách mua ghế phổ thông thương gia cũng có thể nhận được các quyền lợi như quầy làm thủ tục chuyên dụng, ưu tiên lên máy bay, hành lý miễn phí và tất nhiên là vé máy bay đắt hơn.

Trong những năm gần đây, nhiều hãng hàng không trọn gói đã bắt đầu học hỏi mô hình hàng không giá rẻ và bán riêng các dịch vụ khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của hành khách.

Ví dụ, China Eastern Airlines, một trong ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc, đã triển khai "Hạng phổ thông cơ bản" trên ngày càng nhiều đường bay quốc tế, cung cấp giá vé ưu đãi hơn có điều kiện dựa trên chỗ ngồi ban đầu, bữa ăn, phương tiện giải trí và dịch vụ trong cabin.

Giá vé và hành lý giá rẻ sẽ có những hạn chế về hoàn tiền, nâng hạng, lựa chọn chỗ ngồi và quyền làm thủ tục. Bên cạnh đó, một số người dùng mạng Trung Quốc bình luận rằng các vé này chỉ cho phép hành lí rất hạn chế, chỉ quá cân một chút là phải mua thêm hành lí tới 400 tệ (khoảng 1,3 triệu đồng).

Một người khác còn nói thêm: “Đây chỉ là một trong những cách thức quảng cáo mà thôi. Số vé 0 tệ không có quá 10 vé. Trước đây hãng này từng bị phạt vì cách quảng cáo như thế này rồi”.

Được biết, ngoài vé 0 tệ này, còn có nhiều sản phẩm khoang khác nhau như "Hạng phổ thông linh hoạt" và "Hạng siêu phổ thông", bao gồm các dịch vụ khác nhau và bán cho hành khách hạng phổ thông có nhu cầu khác nhau.

Những thay đổi như vậy cũng bởi thực tế là các hãng hàng không đang phải đối mặt với nhu cầu hành khách ngày càng đa dạng khi họ mở rộng mạng lưới đường bay. Ngày nay, một hãng hàng không muốn thu hút nhiều khách hàng hơn cần hình thành hệ thống sản phẩm dịch vụ khác biệt dựa trên nhu cầu đa dạng của khách hàng cấp thấp, trung bình và cao cấp.

Tham khảo QQ