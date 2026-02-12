Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Về quê ăn Tết, chở đào, quất trên nóc ô tô con có bị phạt không?

12-02-2026 - 15:22 PM | Sống

Dịp cận Tết, việc chở đào, quất và hành lý cồng kềnh trên ô tô con tưởng chừng quen thuộc nhưng có thể khiến tài xế vi phạm quy định và đối mặt với mức phạt tiền cùng trừ điểm giấy phép lái xe nếu xếp hàng không đúng quy chuẩn.


Những ngày cận Tết, trên khắp các tuyến đường, không khó để bắt gặp cảnh ô tô con chở theo cành đào, cành mận được buộc chặt trên nóc xe, ai nấy đều háo hức “mang Tết về quê”. Với nhiều gia đình, nhất là khi cốp xe phía sau khá hẹp, việc chằng buộc thêm đồ trên nóc xe gần như là lựa chọn quen thuộc.

Thế nhưng phía sau hình ảnh rộn ràng ấy lại là những rủi ro về an toàn giao thông, khiến không ít tài xế thấp thỏm lo ngại liệu mình có thể bị xử phạt khi lưu thông trên đường hay không.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 3 điều 17 Thông tư số 39/2024/TT-BGTVT ban hành ngày 15/11/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 chiều dài và chiều rộng xếp hàng hóa như sau:

Chiều rộng xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chiều rộng của thùng xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe và không lớn hơn 20m;

Đối với xe ô tô chở người không được phép xếp hàng hóa, hành lý nhô ra quá kích thước bao ngoài của xe và không được xếp hàng hóa, hành lý, trên nóc ô tô (trừ trường hợp có thiết kế được cơ quan đăng kiểm chứng nhận) để đảm bảo an toàn giao thông.

Như vậy, việc xếp hành lý, vali, chở đồ trên nóc ô tô hay chở người trên nóc ô tô là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt nếu gặp lực lượng chức năng.

Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách vi phạm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có nêu rõ mức phạt đối với hành vi này.

Cụ thể, khi người điều khiển ô tô "sắp xếp, chằng buộc hành lý, hàng hóa không bảo đảm an toàn; để rơi hành lý, hàng hóa trên xe xuống đường; để hàng hóa trong khoang chở hành khách; chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe"... sẽ bị xử phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Xử phạt nhóm người nước ngoài đi mô tô phân khối lớn vào cao tốc

Theo Nam An

Báo văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vị bác sĩ trực tiếp "sửa tim" cho thai nhi từ trong bụng mẹ: “Một vài khoảnh khắc, tôi thực sự đã cầu nguyện”

Vị bác sĩ trực tiếp "sửa tim" cho thai nhi từ trong bụng mẹ: “Một vài khoảnh khắc, tôi thực sự đã cầu nguyện” Nổi bật

Phát hiện loài cây "vương giả chi hoa" với số lượng lớn ở 1 nơi rất hoang sơ hiểm trở, người dân truyền tai là "đất của phượng hoàng"

Phát hiện loài cây "vương giả chi hoa" với số lượng lớn ở 1 nơi rất hoang sơ hiểm trở, người dân truyền tai là "đất của phượng hoàng" Nổi bật

Nghiên cứu sinh tiến sĩ U40 làm shipper, trung bình giao 300 đơn mỗi ngày

Nghiên cứu sinh tiến sĩ U40 làm shipper, trung bình giao 300 đơn mỗi ngày

15:15 , 12/02/2026
Người EQ cao lì xì cực khéo khiến trẻ vui, người lớn nể: 5 quy tắc giúp bạn không bao giờ rơi vào cảnh ngượng

Người EQ cao lì xì cực khéo khiến trẻ vui, người lớn nể: 5 quy tắc giúp bạn không bao giờ rơi vào cảnh ngượng

14:54 , 12/02/2026
7 thực phẩm quen thuộc, dễ ăn giúp bổ gan thận và nuôi dưỡng mái tóc đen bóng tự nhiên

7 thực phẩm quen thuộc, dễ ăn giúp bổ gan thận và nuôi dưỡng mái tóc đen bóng tự nhiên

14:31 , 12/02/2026
Sau hơn 100 năm bị coi là tuyệt chủng, loài vật này bất ngờ lộ diện qua một quả trứng nhỏ

Sau hơn 100 năm bị coi là tuyệt chủng, loài vật này bất ngờ lộ diện qua một quả trứng nhỏ

14:30 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên