Về tay đại gia Thái Lan, Home Credit báo lãi gấp 3 lần lên 1.291 tỷ, nợ xấu giảm mạnh

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit Việt Nam) vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2024 lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ghi nhận, Home Credit Việt Nam đạt 1.291 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2024, gấp 3,44 lần năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi công bố thông tin về tình hình tài chính trên HNX.

Nhờ đó, hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cải thiện mạnh từ 5,56% lên 17,92%.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của Home Credit Việt Nam đạt 27.337 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 7% so với đầu năm 2024 nhờ tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và tổng dư nợ tín dụng tăng 12,4%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,76%, giảm từ mức 2,49% của năm 2023. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tăng lên 27%, cao hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu là 9%.

Về mặt nguồn vốn, vốn chủ sở hữu ghi nhận 7.203 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 2.050 tỷ đồng, Công ty đang có tổng lợi nhuận tích lũy lên đến 3.589 tỷ đồng.

Là một trong những công ty tài chính có vốn đầu tư nước ngoài ra đời sớm nhất tại Việt Nam (thuộc sở hữu của tập đoàn đầu tư quốc tế PPF trước khi chuyển nhượng), đến nay Home Credit Việt Nam cũng là một trong những công ty tài chính lớn trong nước.

Ghi nhận trên website, Công ty cho biết đang phục vụ hơn 16 triệu khách hàng trên toàn quốc, đội ngũ nhân sự đạt 6.000 nhân viên.

Công ty này đã phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 3.100 tỷ, mục đích nhằm phục vụ tăng trưởng tín dụng, góp phần đa dạng hóa kênh huy động vốn, giảm thiểu rủi ro chênh lệch kỳ hạn.

Cuối tháng 2/2024, tập đoàn Home Credit công bố việc ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit Vietnam) cho bên mua là The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB), thành viên của SCBX Public Company Limited (SCBX).

Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro và quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan. Giá trị chuyển nhượng thực tế sẽ được xác định vào thời điểm hoàn tất giao dịch.

Với 800 triệu euro tức gần 22.000 tỷ đồng, đây là thương vụ M&A công ty tài chính lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau thỏa thuận mua 49% vốn FE Credit của SMBC với giá trị 1,37 tỷ USD diễn ra vào năm 2021.