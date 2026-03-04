Về tay Tập đoàn Xuân Thiện, công ty chứng khoán tiếp tục đón tin vui

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hồi đầu tháng 1/2026, VNX đã chính thức chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

CTCP Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa công bố nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Theo đó, Chứng khoán Xuân Thiện được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến.

Hồi đầu tháng 1/2026, VNX đã chính thức chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, Chứng khoán Xuân Thiện tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng, công ty vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 6/2025, trong đó chính thức đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thiện (viết tắt: XTSC). Lý do thay đổi tên để phù hợp với định hướng xây dựng, quảng bá thương hiệu và chiến lược hoạt động, phát triển của Công ty.

Song song với đó, ông Nguyễn Văn Thiện - chính là Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện đã xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn của công ty này.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2026, XTSC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 17 tỷ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. LNST cả năm đạt gần 1,5 tỷ, gấp 5 lần số lãi của 2024.

Tuệ Giang

Nhịp sống thị trường

