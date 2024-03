Về Việt Nam mẫu xe thiết kế giống Lexus RS có giá chỉ 860 triệu: 'Huyền thoại' của Mazda gặp sức ép lớn

Thiết kế giống Lexus RS, giá không đổi

Mẫu xe Corolla Cross 2024 dự kiến bàn giao đến khách hàng Việt Nam trong tháng 5/2024, mức giá dự kiến không đổi, tức 860 triệu đồng với bản V và 955 triệu đồng với bản Hybrid.

Toyota Corolla Cross 2024 có diện mạo khác hẳn do mặt ca lăng được thiết kế lại hoàn toàn, cùng với đó là một số nâng cấp về công nghệ.



Dù chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sản phẩm, nhưng Toyota Corolla Cross 2024 có phần mũi thay đổi hoàn toàn (Ảnh: Toyota Thái Lan).

Về thiết kế

Phần đầu xe đổi mới với cụm đèn pha LED mới với tên gọi Crystalized, đèn xi-nhan chạy tuần tự giống Lexus. Lưới tản nhiệt Multi-Dimensional đồng màu thân xe, dạng nửa kín nửa hở. Thiết kế này dễ liên tưởng đến Lexus RX. Cản trước cũng thay đổi, bao gồm hai hốc hút gió hai bên.

Mâm xe kích thước 18 inch, nhưng thiết kế mới kiểu xước hai tông màu. Cụm đèn hậu mới cùng huy hiệu HEV ở phía sau trên phiên bản hybrid cũng được thay đổi.

Toyota Corolla Cross 2024 tại Thái Lan. Ảnh: Autolifethailand

Bên trong khoang lái, Corolla Cross mới chuyển sang dùng phanh tay điện tử cùng tính năng hỗ trợ giữ phanh tự động, màn hình trung tâm 10,1 inch, phiên bản cao cấp nhất được trang bị thêm cửa sổ trời toàn cảnh. Nội thất phối màu Đen - Đỏ.

Ảnh: Autodaily

Ngoài ra, xe còn được bổ sung sạc không dây công suất 15W, một số cổng USB ở hàng ghế trước và sau đổi thành cổng Type C, đèn nội thất chuyển sang bóng LED, công tắc điều khiển cửa kính phía người lái đã có đèn nền.



Về động cơ

Sức mạnh của Corolla Cross phiên bản nâng cấp giữa vòng đời giống với bản Thái Lan, sử dụng động cơ xăng 1.8L (140 mã lực, 177 Nm) và hybrid kết hợp giữa máy xăng 1.8L (98 mã lực, 142 Nm) và motor điện (72 mã lực, 163 Nm). Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

Ảnh: Autodaily

Về công nghệ an toàn



Toyota Corolla Cross 2024 bổ sung tính năng phanh tự động khi đỗ xe, nâng cấp camera toàn cảnh (thêm chế độ trong suốt và tăng độ nét vào ban đêm), nâng cấp ga tự động thông minh (hoạt động ở mọi dải tốc độ), thêm cảm biến (4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau).

Đối thủ mới của Mazda CX-5

Vốn có thế mạnh là công nghệ Toyota Safety Sense, lại thêm những nâng cấp ở phiên bản mới, Corolla Cross được dự đoán sẽ gây áp lực không nhỏ đối với mẫu xe CX-5 của Mazda.

Nếu đặt lên bàn cân, 2 mẫu xe này có gì tương đồng và khác biệt?

Về nguồn gốc xuất xứ, Mazda CX-5 là xe lắp ráp tại Việt Nam. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan.

Về giá bán, bản 2.0 Premium cao cấp nhất của CX-5 có giá 829 triệu đồng và thêm 40 triệu đồng nếu người dùng chọn gói trang bị Exclusive. Corolla Cross 2024 có giá dự kiến không đổi là 860 triệu với bản V và 955 triệu đồng với bản Hybrid.

Giá bán các phiên bản của 2 mẫu xe Corolla Cross 2024 và CX-5 2023. Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.

Về mặt thiết kế, Mazda CX-5 sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, đẹp mắt và hiện đại. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross được đánh giá là một sự “cách tân” về thiết kế của Toyota trên một mẫu xe gầm cao cỡ trung. Thiết kế của Cross mang đến diện mạo trẻ trung và hợp thời hơn so với nhiều mẫu xe Toyota khác nhưng vẫn giữ được nét cứng cáp và khỏe khoắn đặc trưng.

Về kích thước và nội thất, Mazda CX-5 lớn hơn Toyota Corolla Cross. CX-5 dài hơn 130mm, rộng hơn 20mm và cao hơn 60mm, chiều dài cơ sở cũng lớn hơn 60mm so với Toyota Corolla Cross, mâm hợp kim có kích thước lên đến 19 inch. Tuy nhiên, không gian nội thất không chênh lệch nhiều bởi Toyota là một trong những hãng xe biết cách bố trí không gian nội thất rất hợp lý.

Toyota Corolla Cross V lại có trang bị thực dụng hơn. Đèn sương mù LED, tính năng tự động điều chỉnh gương khi lùi thuận tiện hơn cho người dùng khi di chuyển trong đô thị.

Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.

Về trang bị tiện nghi, cả hai mẫu xe đều khá “ngang tài ngang sức” với đầy đủ các “option” cần thiết để đáp ứng các nhu cầu sử dụng. Thậm chí, Corolla Cross 1.8V còn vượt trội hơn với màn hình cảm ứng lớn hơn so với trên CX-5 2.0 Deluxe.

Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.

Về công suất, công suất động cơ Mazda CX-5 lớn hơn song về sử dụng, có thể cũng sẽ tương đương Toyota Corolla Cross do trọng lượng không tải lớn hơn khoảng 200kg. Trong khi CX-5 trang bị hộp số tự động 6 cấp thì Toyota Corolla Cross sử dụng loại CVT, thiên về hướng êm ái tiết kiệm nhiên liệu.

Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.

Về an toàn, công nghệ an toàn của hai mẫu xe gần như ngang ngửa và đều hiện đại như nhau. Trong hai phân khúc crossover hạng B và C, các trang bị an toàn trên Toyota Corolla Cross và Mazda CX-5 có thể xem tốt nhất hiện nay. Điều này phần nào khiến cho hai mẫu xe liên tục nắm giữ vị trí bán chạy nhất của từng phân khúc.

Cross là dòng xe tiên phong mang bộ công nghệ an toàn Toyota Safety Sense về thị trường Việt Nam. Bộ công nghệ này bao gồm các tính năng an toàn chủ động như phanh tự động, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng tương tự như gói i-ActivSense trên các phiên bản CX-5 “full option”. Thêm đó, Toyota Corolla Cross lại có một số trang bị an toàn thực dụng như hơn 1 túi khí và cảnh báo áp suất lốp.

So sánh các tính năng an toàn của Corolla Cross đời 2024 và CX-5 đời 2023. Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.

So sánh các tính năng an toàn của Corolla Cross đời 2024 và CX-5 đời 2023. Ảnh do Gemini, một công cụ AI của Google thực hiện.