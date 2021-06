VEAM sẽ dành hơn 6.600 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020, tỷ lệ 49,9%

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM – mã chứng khoán VEA) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Các vấn đề nổi cộm cổ đông quan tâm nhất hiện nay vẫn là việc niêm yết cổ phiếu lên sàn, kế hoạch kinh doanh sắp tới.



Tiếp tục đưa tờ trình niêm yết cổ phiếu

Từ năm 2019, VEAM đã trình phương án niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên từ đó đến nay vấn đề này vẫn chưa thực hiện được. Nguyên nhân chính vẫn là các vẫn đề còn tồn đọng ở phần ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính của công ty.

Trả lời tại Đại hội, đại diện VEAM cho biết công ty vẫn đang nỗ lực giải quyết các vấn đề tồn tại – đây là các tồn đọng từ nhiều năm trước. Và dự kiến sẽ giải quyết xong trong vòng từ 3 đến 5 năm tới.

Dành 6.630 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020

Năm 2020 doanh thu hợp nhất đạt 3.667 tỷ đồng, giảm 18,3% so với năm trước đó. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 967 tỷ đồng. Còn nguồn thu từ hoạt động đầu tư vào công ty liên kết đạt 5.123 tỷ đồng (giảm 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 5.594 tỷ đồng, giảm 23,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

Một trong những nguyên nhân chính khiến doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh do năm 2020 bị ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covi-19. Toàn hệ thống công ty có 13 công ty con, thì có 7 đơn vị báo lỗ và 6 đơn vị có lãi. Trong 7 đơn vị liên kết có 2 đơn vị lỗ và 5 đơn vị có lãi.

Được biết, khoản thu nhập tài chính mang về doanh thu, lợi nhuận chính cho VEA nhiều năm liền. Trong đó, VEAM là doanh nghiệp nhà nước với phần lớn lợi nhuận đến từ các công ty liên kết dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe máy và ôtô tại Việt Nam (bao gồm Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam).

Với kết quả đạt được, VEAM thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó dành khoảng 6.630 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả 49,9%. Dự kiến thời gian chi trả trong quý 3/2021.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021 VEAM đặt mục tiêu doanh thu thuần công ty mẹ ở mức 1.116 tỷ đồng, tăng 151% so với thực hiện năm 2020, trong đó, doanh thu từ sản xuất công nghiệp đóng góp đạt 573,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động thương mại và dịch vụ đạt 532,9 tỷ đồng. Ngược lại, chỉ tiêu doanh thu tài chính giảm 21% về còn 6.290 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 19% so với năm 2020, còn 5.930 tỷ đồng.