Venezuela lần đầu làm một việc sau 19 năm

Venezuela sẽ mở cửa lĩnh vực điện lực cho vốn tư nhân lần đầu tiên kể từ năm 2007. Một cải cách vừa được thông qua trong tuần này, chủ yếu nhằm mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất dầu mỏ và các doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, nhà nước vẫn nắm giữ các đập thủy điện và hệ thống đường dây truyền tải chính – vốn là nguồn cung cấp điện cho phần lớn các hộ gia đình đang phải đối mặt với tình trạng mất điện hàng ngày.

Đạo luật này, được Quốc hội nhất trí thông qua hôm 10/11, cho phép các nhà sản xuất dầu mỏ tự xây dựng nhà máy điện phục vụ cho các mỏ dầu của chính họ mà không cần sự cho phép từ nhà nước, với điều kiện các nhà máy này không kết nối vào lưới điện quốc gia. Đối với các đơn vị sản xuất điện tư nhân khác, nếu quy mô nhà máy vượt quá 50 megawatt, họ cần phải có sự nhượng quyền từ Bộ Năng lượng Điện.

Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez – em trai của vị tổng thống lâm thời – cho biết các đơn vị này sẽ chủ yếu bán điện cho những khách hàng lớn, với mức giá mà chính phủ vẫn chưa công bố. Các hộ gia đình không đủ khả năng chi trả toàn bộ chi phí sẽ tiếp tục được hưởng mức giá trợ cấp từ lưới điện quốc gia.

Các bến cảng xuống cấp, vấn đề về chất lượng dầu thô và sự cố lưới điện đã khiến xuất khẩu dầu của Venezuela duy trì ở mức gần 1,25 triệu thùng/ngày trong suốt mùa hè, với nhiều tàu chở dầu phải chờ đợi tới 30 ngày mới có thể bốc hàng.

Theo Reuters, Repsol – đơn vị nắm giữ 40% cổ phần trong liên doanh Petroquiriquire cùng với PDVSA tại hồ Maracaibo – đã bắt đầu tìm kiếm các nguồn cung cấp và nhà máy điện riêng từ tháng 5. Vào thời điểm đó, chuyên gia năng lượng Miguel Lara chia sẻ với Reuters rằng ông không rõ "nguồn cung điện nào sẽ hỗ trợ cho sự phục hồi kinh tế mà họ đang nhắc đến".

Kế hoạch mở rộng ngành dầu mỏ tại Venezuela – vốn nhận được sự ủng hộ từ phía Mỹ – sẽ đòi hỏi một nguồn năng lượng không phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.

Ngoài lĩnh vực dầu khí, luật pháp còn cho phép các công ty tư nhân và công ty liên doanh tham gia sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng thông qua các liên doanh có thời hạn tối đa 25 năm.

Một cơ quan quản lý mới sẽ giám sát các vấn đề về biểu giá, dịch vụ và hoạt động tự sản xuất điện; luật cũng đưa ra các bảo đảm cho các bên tham gia tư nhân, dù các điều khoản cụ thể vẫn chưa được công bố.

Vào tháng 4, Siemens Energy và GE Vernova đã có cuộc họp với các quan chức Venezuela để thảo luận về việc sửa chữa lưới điện. Tuy nhiên, chính phủ Venezuela đã từ chối đề xuất từ các công ty nước ngoài – vốn yêu cầu thanh toán trước cho các công tác sửa chữa ban đầu và cung cấp linh kiện thay thế – với lý do vướng mắc về pháp lý.

Vào tháng 9, người dân tại các bang Zulia, Mérida, Aragua, Guárico và Portuguesa đã chặn đường và đốt lốp xe để phản đối tình trạng mất điện. Tại Maracay, người dân cho biết họ phải chịu cảnh mất điện lên tới 16 giờ mỗi ngày. Theo hiệp hội công nghiệp Conindustria, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, các nhà máy tại Venezuela đã mất điện trung bình 214 giờ trong tổng số 488 giờ làm việc; riêng các nhà máy ở bang Zulia ghi nhận số giờ mất điện lên tới 333 giờ.