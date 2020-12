Vị khách đầu tiên của Amazon: Bỏ 27,95 USD mua sách, tên được đặt cho cả một tòa nhà của tập đoàn để ‘tri ân’

Danh họa Vincent Van Gogh từng nói: "Những điều vĩ đại thường được tạo ra bởi một loạt điều nhỏ nhặt". Nếu như nói khởi đầu của một doanh nghiệp là một bức tranh thì ý tưởng hình thành ra nó chính là nét vẽ đầu tiên. Khi hoàn thiện, bức tranh đó có thể trở thành tuyệt tác hoặc bị vứt xó và chìm vào quên lãng.

Rất nhiều gã khổng lồ trên thế giới hiện nay được ra đời từ những nhà kho hay gara ô tô cũ. Điều đó cho thấy sự kiên trì và nỗ lực của người sáng lập để đạt tới thành công.

Jeff Bezos, người đàn ông giàu nhất thế giới cũng vậy. Ông thành lập Amazon năm 1994 sau khi bỏ công việc trong ngành tài chính được trả lương cao ở New York. Đến nay, công ty do ông sáng lập đã trở thành tập đoàn có giá trị vốn hóa hơn 1.500 tỷ USD.

Đa phần chúng ta đều đã biết về câu chuyện thành công của Amazon nhưng không phải ai cũng biết về lần bán hàng đầu tiên của gã khổng lồ thương mại điện tử này.

Đưới đây là câu chuyện về đơn hàng đầu tiên của Amazon:

Trước khi chính thức kinh doanh sách trên Amazon.com, Bezos đã dành cả năm trời để thử nghiệm. Thời điểm trang web hoạt động ổn định, ông bắt đầu thử nghiệm nội bộ.

Trong khi đó, ở một nơi khác, Shel Kaphan nói với người bạn thân John Wainwright của mình rằng ông sẽ đến Seattle để bán sách trực tuyến với Bezos. Lúc này, họ đang làm việc tại Kaleida Labs, một liên doanh của Apple và IBM.

Giống như nhiều người khác, John nghĩ rằng Shel thật điên rồ khi bỏ việc lập trình lương cao tại một công ty nổi tiếng để đầu quân cho Amazon. Thế nhưng, Shel đã trở thành nhân viên đầu tiên (ngoài Bezos cùng vợ cũ) và sau này là CTO (giám đốc công nghệ) của công ty.

Chân dung Shel Kaphan.

Đơn hàng đầu tiên

Trước khi chạy trang web chính thức, Bezos và Shel đã thực hiện một chương trình thử nghiệm riêng, chỉ mở bán cho bạn bè và gia đình.

Sau khi không còn là đồng nghiệp, Shel và John vẫn giữ liên lạc. Mùa hè năm 1995, Shel gửi email "nhờ" John tạo tài khoản trên Amazon và đặt mua một quyển sách. John đồng ý với suy nghĩ sẽ nhận được sách miễn phí nhưng hóa ra ông phải trả tiền.

John Wainwright và cuốn sách mua trên Amazon.

Cuốn sách mà ông đặt là "Fluid Concepts And Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought", một cuốn sách về trí tuệ nhân tạo của tác giả Douglas Hofstadter.

Cuốn sách mà John đặt trên Amazon cùng hóa đơn.

Sự cố và cách giải quyết của Bezos

Vì "Fluid Concepts And Creative Analogies" là sách chuyên ngành nên Amazon không có sẵn trong kho. "Cái khó ló cái khôn", Bezos đã nghĩ ra cách lách luật để không phải lái xe ra ngoài mua cuốn sách này.

Nhà cung cấp sách của Amazon vốn yêu cầu phải đặt sách với số lượng tối thiểu là 10. Thời gian đầu, do chỉ có ít khách hàng nên Amazon không cần nhiều hàng trong kho và cũng không có đủ nguồn lực tài chính để mua nhiều sách. Thế nên, Bezos đã đặt cuốn sách của John kèm với 9 cuốn về địa y – loại sách luôn hết hàng.

Jeff Bezos ngày mới thành lập Amazon.

Vậy là đơn hàng đầu tiên của Amazon đã giao thành công. Ngày nay, John là CTO của một công ty công nghệ khá lớn. Ông cho biết gần một nửa số sản phẩm mà mình mua trên mạng đều qua Amazon.

Vị khách đầu tiên của Amazon vẫn giữ cuốn sách đó cùng hóa đơn mua hàng cho đến nay. Một điều thú vị khác là tên của ông đã được dùng để đặt cho một tòa nhà trong khuôn viên của Amazon. Có lẽ đây là sự tri ân của công ty với người mua hàng đầu tiên của mình. Số tiền mà John trả cho đơn hàng đó là 27,95 USD. Nhiều người nói đùa rằng đây là một cái giá rẻ để được đặt tên cho hẳn một tòa nhà.

Trong một cuộc phỏng vấn với Market Watch, John cho biết ông suýt nữa đã trở thành người của Amazon và kiếm nhiều triệu USD như đồng nghiệp cũ Shel Kaphan. Tuy nhiên, ông đã từ chối lời mời và xây dựng sự nghiệp riêng.