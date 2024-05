“Vì khách là trên hết” - Triết lý kinh doanh được KBank mang đến Việt Nam

Tối ưu lợi ích tài chính cho khách hàng với phương châm "Vì khách là trên hết"

Từ tháng 04/2024, KBank Việt Nam cho ra mắt thông điệp mới "Vì khách là trên hết từ 1945" trên các nền tảng mạng xã hội của thương hiệu nhằm nhấn mạnh tầm nhìn và cam kết lâu dài của ngân hàng. Theo đó, triết lý kinh doanh từ năm 1945 được ví như DNA của KBank sẽ chính thức là phương châm phát triển của thương hiệu tại thị trường Việt kể từ năm 2024.

Xuyên suốt bề dày lịch sử 79 năm phục vụ khách hàng, KBank luôn đặt khách hàng làm trung tâm của mọi sản phẩm, dịch vụ và định hướng kinh doanh. Phương châm "Vì khách là trên hết từ 1945" dẫn dắt KBank không chỉ đáp ứng nhu cầu tiết kiệm với mức lãi suất tiền gửi cạnh tranh, mà còn tối ưu chi tiêu của khách hàng qua mức hoàn tiền thẻ tín dụng hấp dẫn. Giải pháp công nghệ vượt trội của KBank cho phép người dùng thao tác 100% online được bảo mật an toàn thông qua ứng ngân hàng di động K PLUS Việt Nam, tiết kiệm thời gian đến quầy giao dịch để trọn vẹn theo đuổi đam mê và tận hưởng cuộc sống bứt phá những hạn chế về bảo mật khiến internet banking thông thường không thể giải quyết hết mọi nhu cầu phát sinh.

Khai trương chi nhánh KBank đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2022, KBank đưa ra thông điệp mới với tầm nhìn đồng hành lâu dài với khách hàng Việt

Tại Việt Nam, "Vì khách là trên hết từ 1945" được kỳ vọng sẽ tiếp nối tinh thần đặt khách hàng lên hàng đầu của KBank Thái Lan, thông qua chiến lược tối ưu hóa tài chính cho khách hàng từ sự thấu hiểu nhu cầu xoay quanh 3 khía cạnh: tối ưu lãi suất tiết kiệm tiền gửi, tối ưu thời gian với 100% dịch vụ trực tuyến qua ứng dụng, đồng thời tối ưu trải nghiệm cho người dùng với một thẻ duy nhất tích hợp tất cả các dịch vụ cùng mức hoàn tiền tín dụng hấp dẫn.

Lợi thế công nghệ từ ngân hàng số hàng đầu khu vực, KBank giúp người dùng tiết kiệm chi phí, thời gian mà vẫn giao dịch an toàn với ứng dụng di động K PLUS Việt Nam tối ưu bảo mật. Song, thân thiện với người dùng bằng việc đơn giản hoá các thao tác khi mở tài khoản, thanh toán hoặc chuyển tiền đến đăng ký thẻ tín dụng… cũng như trải nghiệm mượt mà. , Dù là sinh viên mới ra trường, có công việc đầu tiên, người trẻ kết hôn, đang trên hành trình theo đuổi đam mê hay đã đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống,… KBank Việt Nam luôn sẵn sàng tư vấn hướng dẫn, mang đến các giải pháp tài chính hiệu quả, đáng tin cậy, cam kết đồng hành cùng khách hàng với đội ngũ giàu chuyên môn thuộc tập đoàn tài chính khu vực uy tín phát triển từ Thái Lan.

Các sản phẩm cốt lõi của KBank được phát triển dựa trên cách KBank hiểu thị hiếu thị trường và tối ưu hóa lợi ích người dùng

Trụ sở chính của KBank Việt Nam tại Sun Wah Tower, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Chuyên gia tài chính quốc tế từ năm 1945 – Bảo chứng đáng tin cậy của KBank

Không chỉ gây ấn tượng với phương châm "Vì khách là trên hết", KBank còn được xem là "chuyên gia tài chính quốc tế" đáng tin cậy nhờ bề dày kinh nghiệm phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Có mặt tại 16 quốc gia, hợp tác với 82 đối tác tài chính trên thế giới và đang đầu tư vào hơn 20 công ty khởi nghiệp là những con số không thể bỏ qua khi nói về năng lực phục vụ khách hàng quốc tế của KBank. Sau gần 8 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực tài chính quốc tế, KBank đã và đang tiếp tục là đối tác tài chính uy tín, đáng tin cậy, mang lại các giải pháp tài chính an toàn, vượt trội cho hơn 23 triệu khách hàng trên thế giới, trong đó có 1,85 triệu người trong khu vực AEC+3 (cộng đồng ASEAN và 3 nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc). Với mạng lưới rộng khắp gồm hơn 800 chi nhánh, KBank Thái Lan đã thu hút được 23 triệu người dùng trên ứng dụng ngân hàng di động K PLUS, trở thành ngân hàng số hàng đầu khu vực Châu Á.

KBank mong muốn mang đến cho Việt Nam chất lượng dịch vụ tài chính đạt tiêu chuẩn quốc tế

Với bề dày kinh nghiệm phục vụ khách hàng quốc tế cho phép mang đến các giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng, KBank gây ấn tượng bởi tiềm lực tài chính vững mạnh. Chỉ riêng tại Thái Lan, KBank nắm giữ 1.863 tỷ đồng tiền gửi vào năm 2023, chiếm 16,59% thị phần, thu về lợi nhuận trước thuế 30 nghìn tỷ đồng, tăng 18,55% so với năm 2022. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cũng đã được chứng minh thông qua hàng loạt các giải thưởng trong nước và quốc tế uy tín. Chỉ trong vòng 4 năm trở lại đây, KBank đã được vinh danh với 25 thành tựu danh giá, trong đó có 10 giải thưởng quốc tế, 7 giải thưởng về tài chính và 8 giải thưởng về công nghệ. Trong năm 2023, KBank lần thứ 14 liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Thái Lan, Ngân hàng chính được lựa chọn nhiều nhất ở Thái Lan, Thương hiệu được ngưỡng mộ nhất Thái Lan: Di động Ngân hàng,...

Bề dày lịch sử, danh tiếng quốc tế lẫn tiềm lực tài chính vững mạnh từ KBank Thái Lan là những yếu tố không thể vượt trội hơn KBank Việt Nam tạo dựng lòng tin với khách hàng bản địa. Từ xưa đến nay, người Việt vốn rất thận trọng trong vấn đề tài chính. Độ uy tín và tiềm lực tài chính vững mạnh sẽ là hai yếu tố quyết định khi họ lựa chọn dịch vụ ngân hàng. Đó cũng chính là lý do dù KBank chỉ mới gia nhập Việt Nam trong 2 năm, lại ngay bối cảnh đại dịch và nền kinh tế thế giới nhiều biến động, nhiều người Việt vẫn tin tưởng lựa chọn các dịch vụ tài chính ưu việt của thương hiệu. Cụ thể, tính đến cuối năm 2023, KBank Việt Nam ghi nhận tổng số tiền gửi huy động là 574,3 tỷ đồng, tăng gấp 50 lần so với năm 2022 (10,4 tỷ đồng). Đặc biệt, chỉ sau 2 năm ra mắt, ứng dụng K PLUS Việt Nam cũng đã đạt đến cột mốc 1,14 triệu người dùng. Điều này thể hiện sự tin tưởng ngày càng lớn của khách hàng Việt dành cho KBank Việt Nam.

Cùng phương châm "Vì khách là trên hết từ 1945", cộng hưởng nền tảng tài chính vững mạnh và bề dày kinh nghiệm quốc tế đã được chứng minh, KBank Việt Nam đã sẵn sàng trở thành chuyên gia tài chính đáng tin cậy, giải quyết nhu cầu tài chính của mọi khách hàng với kim chỉ nam phục vụ tận tâm chuẩn chất lượng quốc tế mà Kbank đã xây dựng gần 80 năm qua. Vượt lên trên những giải pháp tài chính đơn thuần, lựa chọn KBank chính là lựa chọn người bạn đồng hành đáng tin cậy, nơi bạn và tiền của bạn luôn là ưu tiên hàng đầu.