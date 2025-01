Vi phạm "dài như tờ sớ", 3 công ty chứng khoán bị phạt tiền tỷ những ngày cuối năm con Rồng

Ngày 24/01/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ba Công ty chứng khoán gồm Chứng khoán HD, Chứng khoán APG và Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Đối với Chứng khoán HD, công ty bị phạt tiền tổng cộng 942 ,5 triệu đồng với những lỗi vi phạm như sau:

- Phạt tiền 60 triệu đồng do vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ khi mở tài khoản giao dịch ký quỹ cho người có liên quan của Trưởng ban Kiểm soát công ty, sau đó tiếp tục phạt tiền 137,5 triệu đồng do công ty giải ngân cho vay ký quỹ đối với người có liên quan của Trưởng ban Kiểm soát Công ty tại các ngày 17/11/2023, 04/01/2024, 31/01/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 24/06/2024.

- Phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán liên quan tới tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu của Công ty vượt quá tỷ lệ 70% vốn chủ sở hữu.

- Phạt tiền 65 triệu đồng do công ty báo cáo không đúng thời hạn và phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin.

- Phạt tiền 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Tại Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty ngày 31/03/2024 và 30/09/2024, Công ty chưa tính đúng và đầy đủ các chỉ tiêu vốn khả dụng, giá trị rủi ro theo quy định dẫn đến Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty tại ngày 31/03/2024 và tại ngày 30/09/2024 của Công ty có nội dung sai lệch.

Với hành vi này, Chứng khoán HD bị áp dụng thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Phạt tiền 275 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Công ty không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát hồ sơ chào bán trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư MST và Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet.

Đối với Chứng khoán APG, tổng mức phạt tiền là gần 1,5 tỷ đồng . Cụ thể:

- Phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Tại thời điểm 30/06/2024, Công ty đầu tư 16% vốn chủ sở hữu vào Công ty cổ phần Kosy.

- Phạt tiền 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến 12/9/2024, Công ty sử dụng một số Hợp đồng tiền gửi của Công ty để ký Hợp đồng cầm cố với tổ chức tín dụng đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức khác và ký các Hợp đồng đặt mua cổ phiếu với các cá nhân.

- Phạt tiền 187,5 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. Công ty phát sinh một số giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản chuyên dụng và tài khoản thanh toán của Công ty vào các ngày 19/01/2024, 26/01/2024 và 02/02/2024 với nội dung cho vay giao dịch ký quỹ và thanh toán cho vay giao dịch ký quỹ.

- Phạt tiền 275 triệu đồng với hành vi phối hợp với tổ chức tín dụng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán (bắt đầu từ tháng 10/2023) khi chưa được UBCKNN chấp thuận).

- Phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh của khách hàng (Công ty cho một số khách hàng tại một số thời điểm trong năm 2024 đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán).

- Phạt tiền 175 triệu đồng do sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư hoặc nội dung đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với vi phạm này, Chứng khoán APG sẽ bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà Công ty vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

- Phạt tiền 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại một số thời điểm trong năm 2024, Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên các tài khoản giao dịch ký quỹ của một số khách hàng.

- Phạt tiền 175 triệu đồng do báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/03/2024 và tại ngày 30/6/2024. APG buộc phải báo cáo thông tin chính xác thông tin này.

- Phạt tiền 92,5 triệu đồng do không cung cấp được đầy đủ các chứng từ, tài liệu phản ánh đầy đủ, chi tiết đối với các khoản đầu tư dài hạn vào cổ phiếu chưa niêm yết tại thời điểm 01/01/2024 và trong giai đoạn từ 01/01/2024 đến 12/9/2024; không cung cấp được đầy đủ các hợp đồng đặt cọc mua cổ phần, trái phiếu, tài liệu chứng từ liên quan đến đầu tư dài hạn trong giai đoạn từ ngày 10/5/2024 đến 12/9/2024.

Tại Chứng khoán SHS, công ty nhận quyết định xử phạt với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Quyết định của UBCKNN nêu rõ:

- Phạt tiền 125 triệu đồng do tại một số thời điểm, SHS cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

- Phạt tiền 60 triệu đồng do báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về việc mở tài khoản chuyên dụng tại ngân hàng thương mại để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng.

- Phạt tiền 175 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán, phát sinh giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản chuyên dụng và tài khoản thanh toán của công ty.

- Phạt tiền 125 triệu đồng đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

- Phạt tiền 250 triệu đồng đối với hành vi thực hiện dịch vụ quy định khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. SHS đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cung cấp dịch vụ cho một số khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận.

- Phạt tiền 175 triệu đồng do công ty cho khách hàng vay tiền qua hình thức giao tiền đặt cọc theo các Hợp đồng tìm kiếm, giới thiệu khách hàng với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công nghệ Hà Nội và Hợp đồng mua bán cổ phần với Công ty cổ phần Encapital Holdings nhưng không thực hiện theo các hợp đồng đã ký kết, có hoàn trả gốc và phí.

- Phạt tiền 225 triệu đồng do công ty thực hiện dịch vụ kết nối, luân chuyển tiền từ các khách hàng ký hợp đồng môi giới chứng khoán tới tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng khác (Fintech) khi chưa báo cáo UBCKNN.

UBCKNN cũng yêu cầu SHS dừng các hoạt động phối hợp với SHB để cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán; dừng việc thực hiện dịch vụ kết nối, luân chuyển tiền giữa các khách hàng ký hợp đồng môi giới chứng khoán để chuyển tới tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng khác. UBCKNN yêu cầu công ty không được cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc dịch vụ khác khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phạt tiền 60 triệu đồng do CBTT không đầy đủ và phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin

- Phạt tiền 112,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Theo Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán, Công ty phát sinh các giao dịch nhận tiền vay có tổng giá trị giao dịch là 5.381.490.000.000 đồng và trả nợ vay có tổng giá trị giao dịch là 7.118.490.000.000 đồng với SHB (bên liên quan), lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trên Báo cáo tài chính năm 2022 nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.