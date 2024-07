Vi phạm hành chính về chứng khoán, Công ty Bao bì Tiền Giang bị xử phạt 185 triệu đồng

Ngày 27/06/2024, UBCKNN ban hành Quyết định số 690/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bao bì Tiền Giang có địa chỉ tại Khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể: UBCKNN phạt tiền 60 triệu đồng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng phạt tiền 125 triệu đồng đã có hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Tại Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 đã được kiểm toán và 05 tháng đầu năm 2024, Công ty đã phát sinh giao dịch với các bên liên quan Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty Lương thực Trà Vinh, Công ty Lương thực Bến Tre, Công ty Lương thực Long An, Công ty Bột mì Bình Đông, Công ty cổ phần (CTCP) Lương thực Bình Định, CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang, CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này theo thẩm quyền.

Được biết, CTCP Bao bì Tiền Giang tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Công ty Lương thực Tiền Giang – Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Theo BCTC năm 2023, CTCP Bao bì Tiền Giang ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu đạt 50,8 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng mạnh gấp 12,4 lần năm trước khi đạt con số 241,8 triệu đồng.

Trong năm, mặc dù có doanh thu cao gấp 2,4 lần so với năm trước nhưng lợi nhuận gộp của BTG chỉ tăng nhẹ 15% khi đạt trên 3,1 tỷ đồng. Sau khi “gánh” khoản chi phí hoa hồng môi giới tăng đột biến 512 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác, BTG ghi nhận lỗ 393,1 triệu đồng ở hoạt động kinh doanh chính.

Tuy nhiên, BTG vẫn có thể báo lãi sau thuế nhờ thu nhập thanh lý tài sản cố định lên đến 759 triệu đồng. Sau khi khấu trừ các chi phí khác, BTG có lợi nhuận khác đạt con số 635 triệu đồng trong khi năm trước con số này âm 51 triệu đồng.

Trong năm 2024, BTG đặt kế hoạch có doanh thu đạt 53,060 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 500 triệu đồng.