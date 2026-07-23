Vì sao bán vàng nhưng tiền nhận được không như bạn nghĩ?

Tuy nhiên, thực tế số tiền thực nhận có thể khác với tính toán ban đầu vì nhiều yếu tố. Vậy điều gì tạo nên sự chênh lệch này?

Nhầm giữa giá bán ra và giá thu mua

Đây là lý do phổ biến nhất.

Trên bảng giá vàng, các doanh nghiệp thường niêm yết hai mức giá: giá mua vào (thu mua) và giá bán ra. Trong đó, giá bán ra là mức giá khách hàng phải trả khi mua vàng, còn giá mua vào là mức doanh nghiệp mua lại vàng từ khách.

Nhiều người chỉ nhìn thấy con số cao hơn trên bảng giá mà không để ý mình sẽ giao dịch theo giá thu mua. Vì vậy, số tiền thực nhận có thể thấp hơn so với tính toán ban đầu.

Giá thu mua không giống nhau giữa các đơn vị

Ngay cả khi bán cùng một loại vàng trong cùng một thời điểm, giá thu mua giữa các doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng vẫn có thể khác nhau.

Khoản chênh lệch này phụ thuộc vào chính sách kinh doanh của từng đơn vị. Với số lượng vàng lớn, chỉ cần chênh vài trăm nghìn đồng mỗi lượng cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về số tiền thực nhận.

Loại vàng bạn đang sở hữu

Không phải tất cả các loại vàng đều được thu mua theo cùng một mức giá.

Vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức hay vàng của các thương hiệu khác nhau có thể được áp dụng chính sách thu mua riêng. Một số đơn vị ưu tiên thu mua sản phẩm do chính mình phân phối, trong khi những nơi khác vẫn nhận mua nhưng có thể áp dụng mức giá khác.

Giá vàng có thể thay đổi ngay trong ngày

Giá vàng không cố định từ sáng đến tối.

Trong những ngày thị trường biến động mạnh, các doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá mua vào và bán ra nhiều lần. Nếu bạn theo dõi giá từ buổi sáng nhưng đến chiều mới đi giao dịch, mức giá thu mua lúc đó có thể đã thay đổi. Đó cũng là lý do nên kiểm tra bảng giá ngay trước khi mang vàng đi bán.

Một số yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng

Tùy từng trường hợp, số tiền thực nhận còn có thể chịu tác động bởi một số yếu tố như tình trạng sản phẩm, việc còn giữ hóa đơn hoặc giấy tờ liên quan (nếu có), cũng như chính sách thu mua của từng doanh nghiệp.

Nếu chưa rõ cách đơn vị thu mua áp dụng mức giá, bạn có thể hỏi trực tiếp trước khi quyết định giao dịch.

Để hạn chế tình trạng số tiền thực nhận thấp hơn kỳ vọng, bạn có thể:

- Kiểm tra đúng giá thu mua, thay vì chỉ nhìn giá bán ra.

- So sánh giá giữa một vài doanh nghiệp trước khi quyết định.

- Theo dõi giá ngay trước thời điểm giao dịch.

- Chuẩn bị hóa đơn hoặc giấy tờ liên quan nếu còn giữ.

- Tìm hiểu trước chính sách thu mua của đơn vị dự định bán.

Việc số tiền thực nhận khác với kỳ vọng không hẳn do giá vàng giảm. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân đến từ cách đọc bảng giá, sự khác biệt về giá thu mua giữa các đơn vị hoặc biến động của thị trường trong ngày.

Dành vài phút kiểm tra thông tin trước khi giao dịch sẽ giúp bạn chủ động hơn và có cơ sở để lựa chọn thời điểm, cũng như nơi bán phù hợp.