Vì sao biệt thự bỏ hoang “không người ở” giá vẫn tăng mạnh?

Trong giai đoạn 2008 – 2012, cuộc đua xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị kiểu mẫu được diễn ra, theo đó nguồn cung phân khúc biệt thự, nhà liền kề tăng mạnh. Tuy nhiên, giai đoạn 2011 – 2013 thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng và nhấn chìm không ít khu đô thị vào vòng xoáy trượt giá, kém thanh khoản.

Trải qua thời gian thị trường phục hồi, đến giai đoạn từ năm 2019 đến đầu năm 2022, giá nhà liền kề, biệt thự tại các khu đô thị liên tục tăng giá chóng mặt. Ghi nhận của chúng tôi, một số khu đô thị phía Tây Hà Nội trong giai đoạn đó có mức giá tăng trung bình từ 25 – 30%/năm, thậm chí có những căn chỉ trong vòng 2 năm đã tăng giá gấp đôi.

Tại khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội), dù hàng loạt căn biệt thự, nhà liền kề vẫn bỏ trống, không có người nhưng vẫn có giá chục tỷ đồng. Đơn cử, một căn nhà liền kề rộng 100 m2 nằm tại mặt đường 17m, thời điểm đầu năm 2020 có mức giá khoảng 50 triệu đồng/m2 thì nay giá căn liền kề này đang được rao bán với mức giá 105 triệu đồng/m2, tương đương gần 10,5 tỷ đồng.

Một căn liền kề nằm tại mặt đường 30m có diện tích 110m2, thời điểm năm 2021 có giá khoảng 75 triệu đồng/m2 thì nay đang được rao bán với giá 150 triệu đồng/m2, tương đương 16,5 tỷ đồng.

Thêm một căn biệt thự rộng 300 m2, nằm tại mặt đường 17m, thời điểm 2020 có giá 47 triệu đồng/m2 thì nay cũng được rao bán với giá hơn 106 triệu đồng/m2, tương đương gần 32 tỷ đồng.

Theo anh Xuân Thành, chủ một sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết, cách đây hơn 3 năm, giá nhà đất tại khu đô thị Vân Canh dao động khoảng 40 – 60 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đến nay giá chủ nhà rao bán đều cao hơn 2 – 2,5 lần trước đó.

Cụ thể, đối với những căn nằm ở mặt đường 12,5m giá dao động từ 75 – 80 triệu đồng/m2. Tại mặt đường rộng 17,5m2 giá các căn nhà dao động từ 90 – 95 triệu đồng/m2. Còn nhà liền kề, biệt thực tại mặt đường 30m mức giá dao động từ 100 – 130 triệu đồng, các biệt có những căn ở vị trí đẹp chủ nhà rao bán khoảng 150 triệu đồng/m2.

Anh Thành cho biết, mức giá nhà liền kề, biệt thự tại khu vực này tăng mạnh do trước đó theo sức nóng của thị trường bất động sản chung và thông tin huyện Hoài Đức sẽ lên quận.

“Bên cạnh đó, trong những năm gần đây việc triển khai xây dựng hạ tầng mạnh mẽ ở khu vực này như đường vành đai 3.5 kết nối khu vực Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Trì và dự án nối dài đường Trần Hữu Dực với Phạm Hùng khiến việc kết nối khu đô thị Van Canh và vùng trung tâm được rút ngắn thời gian và quãng đường”, anh Thành nói.

Anh Thành cho biết thêm, thực tế mức giá trên đã giảm so với thời điểm đầu năm ngoái khoảng 15 – 20%. “Những người mua ở đây đa phần nhằm mục tích đầu tư tích sản, nhu ở rất ít. Do vậy, hiện nay nhiều căn liền kề, biệt thự tại khu vực này vẫn để không, rêu mốc nhiều.

Tương tự, trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội), cùng với sự phát triển nóng của thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội những năm qua kéo theo giá nhà liền kề, biệt thự tăng dựng đứng trong giai đoạn từ năm 2019 đến đầu năm 2022.

Theo anh Bá Toàn, Chủ phòng giao dịch bất động sản tại Hà Đông cho biết, giá biệt thự, liền kề tại khu vực này từ năm 2019 đến đầu năm 2022 trung bình mỗi năm tăng đều từ 20 - 30%.

Đơn cử, tại khu đô thị Dương Nội, năm 2020 giá biệt thự, nhà liền kề ở mặt đường 17m có giá khoảng 70 - 80 triệu đồng/m2, còn ở mặt đường rộng 11,5m có mức giá khoảng 50 - 60 triệu đồng/m2. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mức giá các căn ở đường 17m là từ 110 - 120 triệu đồng/m2, ở mặt đường 11,5m có giá dao động từ 90 - 100 triệu đồng/m2. Còn các căn nhà liền kề, biệt thự tại đường rộng 27m đang được rao bán với giá từ 140 – 160 triệu đồng/m2.

Theo anh Toàn, thực tế, mức giá rao bán trên đã giảm khoảng 20 – 30% so với thời điểm đầu năm 2022. Song nhiều chủ nhà dù rao bán lâu vẫn chưa tìm được chủ mới. Hiện nay, hầu hết các căn nhà tại khu đô thị này vẫn chưa có người về ở.

“Mức giá giảm so với đầu năm ngoái nhưng nhiều chủ nhà đã mua trước đó đến nay vẫn lãi rất nhiều”, anh Toàn cho biết thêm.

Tương tự, cũng trên địa bàn huyện này, khu đô thị Nam An Khánh cũng la liệt các biệt thự, nhà liền kề sau nhiều năm vẫn lác đác cư dân, bỏ hoang. Theo khảo sát hiện mức giá nhà shophouse tại khu đô thị này đang dao động khoảng 75 - 120 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Đơn cử, một căn shophouse rộng 185m2, đang được rao bán với giá 110 triệu đồng/m2, tương đương gần 20,3 tỷ đồng. Thực tế, cách đây 3 năm, giá căn nhà này chỉ khoảng 50 – 55 triệu đồng/m2.

Theo anh Khắc Hải, môi giới bất động sản tại An Khánh cho biết, mức giá rao bán trên đã giảm khoảng 20% so với 1 năm trước. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm đầu năm 2020 thì nhiều căn vẫn có giá cao gấp 2 lần.