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Vì sao bức ảnh đi chợ đầy ắp hải sản, rau, thịt giá 800.000 đồng gây tranh cãi, câu trả lời nằm ở nơi bạn sống

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Điều đáng chú ý là thay vì bàn luận về thực đơn hay cách chi tiêu, cư dân mạng lại tranh cãi gay gắt về một câu hỏi duy nhất: “Nhiêu đây mà chỉ hết 800.000 đồng, có thật không?”

Bức ảnh ghi lại lượng thực phẩm được cho là mua với khoảng 800.000 đồng cho cả tuần với một gia đình sống ở Hà Nội đang thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là thay vì bàn luận về thực đơn hay cách chi tiêu, cư dân mạng lại tranh cãi gay gắt về một câu hỏi duy nhất: “Nhiêu đây mà chỉ hết 800.000 đồng, có thật không?”

Dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra hoài nghi trước lượng thực phẩm xuất hiện trong ảnh. “1 ký thịt nạc xay đã 140-160 nghìn, sườn non 250 nghìn cho 1 ký rồi. Đâu ra mà tất cả chỉ 800 nghìn được?” Một tài khoản khác bình luận: “Không biết chị có nhầm không chứ bò xay, cốt lết, sườn cọng thôi em thấy phải hơn 600 nghìn rồi.”

Theo quan sát, số thực phẩm trong ảnh gồm nhiều loại thịt heo, thịt gà, tôm, mực, trứng cùng các loại rau củ, nấm và gia vị quen thuộc. Chỉ riêng nhóm thịt và hải sản đã chiếm phần lớn giá trị của giỏ hàng, khiến không ít người cho rằng tổng hóa đơn khó có thể dừng ở mức 800.000 đồng.

Bức ảnh đi chợ hết 800.000 đồng đang gây tranh cãi.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng lại cho rằng mức giá này hoàn toàn có thể xảy ra nếu biết cách mua sắm. “Mỗi khay căng lắm cũng đến 500 gram bác ơi. 800 nghìn là khả thi mà.” “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Biết bao nhiêu cho đủ.”

Trong khi đó, một số người chia sẻ trải nghiệm cá nhân để lý giải sự khác biệt: “Mình đi chợ mua gạo mắm muối hết 800 nghìn còn thịt rau với tôm thầy bu ( bố mẹ - PV ) ở quê nhiều quá ăn không hết gửi lên cho”. Cũng có những bình luận giữ quan điểm trung lập hơn: “Mua được chứ nhỉ, nhưng chất lượng đến đâu thì không biết.”

Nhìn vào cuộc tranh luận, có thể thấy nguyên nhân nằm ở sự khác biệt về mặt bằng giá sinh hoạt giữa các khu vực.

Với những người đang sinh sống tại các quận trung tâm của Hà Nội hay TP.HCM, việc mua được lượng thực phẩm như trong ảnh với 800.000 đồng là điều khó có thể xảy ra. Giá thịt, hải sản và nhiều loại thực phẩm tươi sống tại đô thị lớn thường cao hơn đáng kể do chi phí vận chuyển, mặt bằng và phân phối.

Ngược lại, ở các khu vực ngoại thành hoặc nông thôn, giá thực phẩm thường mềm hơn. Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen mua thực phẩm tại chợ truyền thống, chợ đầu mối hoặc trực tiếp từ người quen, hộ chăn nuôi địa phương nên chi phí thấp hơn so với thành phố lớn. Không ít gia đình còn có nguồn rau củ tự trồng hoặc được người thân hỗ trợ, giúp giảm đáng kể khoản chi cho bữa ăn hằng ngày.

Những bữa cơm gia đình đầy ắp luôn khiến ai nhìn cũng trầm trồ.

Bên cạnh đó, hình ảnh cũng có thể tạo ra hiệu ứng thị giác khiến lượng thực phẩm trông nhiều hơn thực tế. Các hộp nhựa được sắp xếp kín mặt bàn, trong khi mỗi hộp có thể chỉ chứa vài lạng thịt hoặc một lượng vừa phải nguyên liệu dùng cho từng bữa ăn.

Thực tế, nếu đặt bức ảnh trong bối cảnh các vùng quê, khu vực nông thôn hoặc ngoại thành, mức chi 800.000 đồng không phải là điều quá khó tin. Giá rau củ thường thấp hơn đáng kể so với nội thành, trong khi nhiều gia đình còn có nguồn thực phẩm tự nuôi, tự trồng hoặc mua trực tiếp từ người quen, hộ chăn nuôi địa phương. Khi đó, số tiền 800.000 đồng hoàn toàn có thể dùng để mua lượng thịt, cá, trứng và rau củ đủ cho nhiều ngày.

Ngược lại, nếu áp mặt bằng giá tại các quận trung tâm của Hà Nội hay TP.HCM để đánh giá bức ảnh này, cảm giác “không thể chỉ tốn 800.000 đồng” cũng là điều dễ hiểu. Chính sự khác biệt về nơi sinh sống, thói quen mua sắm và nguồn cung thực phẩm đã tạo nên hai góc nhìn trái ngược.

Vì vậy, thay vì khẳng định bức ảnh là ảo hay hoàn toàn chính xác, có lẽ điều hợp lý hơn là nhìn nhận rằng 800.000 đồng cho lượng thực phẩm như trong ảnh không phải mặt bằng chung ở các đô thị lớn, nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra ở nhiều khu vực ngoại thành và nông thôn. Và đó cũng là lý do khiến cùng một bức ảnh, người thì thấy khó tin, người lại cho rằng có thể xảy ra.

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ mới

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