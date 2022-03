Vì sao căn hộ cao cấp là xu thế của bất động sản Đà Nẵng?

Chiến lược phát triển đô thị nén của Đà Nẵng

Theo "Dự án quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050", Thành phố xác định phát triển "đô thị nén" theo hướng thông minh, sáng tạo và bền vững, nhằm tối đa hóa mật độ nhà ở và các hoạt động kinh tế trên một diện tích lãnh thổ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Nhiều chuyên gia nhận định mục tiêu quy hoạch lần này là phát triển Đà Nẵng trở thành một thành phố đáng sống nhằm thu hút tầng lớp tri thức, có tiềm lực tài chính đến định cư, đầu tư kinh doanh, du lịch nghỉ dưỡng.

Đà Nẵng sẽ phát triển theo hướng đô thị nén thông minh

Vì vậy, dự kiến địa phương phải sẵn sàng đón nhận nguồn nhân lực tri thức, các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao lên đến hàng triệu người, cả trong nước và quốc tế đến định cư lâu dài. Dự báo về sự tăng trưởng này lý giải vì sao các giao dịch căn hộ chung cư tại Đà Nẵng có dấu hiệu tăng nhiệt trong thời gian gần đây, bất chấp sự ảnh hưởng từ dịch bệnh, đặc biệt ở phân khúc chung cư cao cấp.

Không nằm ngoài xu hướng thị trường, The Sang Residence, một dự án căn hộ cao cấp bên biển Mỹ Khê – một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, vừa ra mắt đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư cũng như những cư dân văn minh của thành phố. Được biết, dự án nằm ngay tại trung tâm Đà Nẵng, bên cung đường nghỉ dưỡng "tỷ đô" Võ Nguyên Giáp, kết nối các khu resort 5 sao đẳng cấp quốc tế. Với định hướng kiến tạo không gian sống trong lành giữa thiên nhiên xanh mát, The Sang Residence đảm bảo tầm nhìn thoáng đãng từ trên cao, view panorama hướng biển – sông – núi, mang đến những cảm xúc tuyệt diệu hiếm có cho gia chủ.

The Sang Residence được yêu mến lựa chọn không chỉ bởi vị trí đắc địa mà còn vì lợi thế pháp lý minh bạch, cung cấp sổ hồng sở hữu lâu dài, là cơ sở để nhà đầu tư đặt niềm tin trọn vẹn. Khác với những chung cư khác trên thị trường, The Sang Residence tiên phong kiến tạo lối sống "resort-living" hay còn gọi là "nghỉ dưỡng tại gia", tích hợp tiện ích ngoại khu đẳng cấp cùng hệ thống tiện ích nội khu thông minh "all-in-one": đại sảnh 5 sao, hồ bơi vô cực, nhà hàng sang trọng, khu cà phê, trường mẫu giáo, bãi đỗ xe 2 tầng thông minh, gym, spa, sky park…

The Sang Residence đảm bảo tiến độ xây dựng thần tốc

Từ khi khởi công xây dựng vào tháng 7/2021 cho đến nay, công trường khu chung cư cao cấp The Sang Residence ngày đêm thi công để kịp thời bàn giao sản phẩm đến tay nhà đầu tư. Nhằm đưa dự án về đích đúng thời gian cam kết, The Sang Residence luôn giữ vững phong độ thi công thần tốc với 3 ca/ngày, 5-6 ngày/sàn. Với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, công nhân viên tại công trường, đến nay tòa nhà đã vươn đến tầng 14, mang đến một sự thay đổi choáng ngợp bên bờ biển xanh Mỹ Khê. Bước sang Quý II/2022, The Sang Residence tiếp tục duy trì lộ trình thi công như cam kết và dự kiến sẽ cất nóc phần thô vào đầu Quý III/2022 để tiến hành bàn giao nhà đến tay những chủ nhân tương lai vào Quý II/2023.

The Sang Residence đã vươn đến tầng 14

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của chung cư đẳng cấp quốc tế, chủ đầu tư The Sang Residence nỗ lực đảm bảo mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh xây dựng với tốc độ nhanh chóng, vừa đảm bảo chất lượng thi công công trình. Khác với những dự án căn hộ thông thường, The Sang Residence áp dụng công nghệ Semi-Topdown tiên tiến nhất hiện nay để thi công phần móng và tầng hầm. Đây là kỹ thuật mà các nước phát triển trên thế giới đang áp dụng, cho phép công trình đỡ tải nền đất phía trên, đưa trọng tâm thấp xuống, giúp công trình chịu lực ngang của gió, bão, động đất tốt hơn. Đối với phần thân công trình, dự án ứng dụng kỹ thuật thi công hiện đại với hệ cốp pha nhôm, cho chất lượng bề mặt bê tông tốt nhất và giúp nâng tầng nhanh chóng.

Theo thông tin từ Công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam (Viet Nam Smart City, thành viên Đất Xanh Miền Trung), nhà phân phối dự án, The Sang Residence thuyết phục nhà đầu tư không chỉ bởi vị trí đắt giá bên bãi biển Mỹ Khê mà còn bởi chất lượng thi công và hệ vật liệu vượt trội. Khác với những chung cư khác trên địa bàn, The Sang Residence tiên phong sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng. Toàn bộ mặt dựng được trang bị hệ nhôm kính hộp cao cấp, phủ low-E dày vượt chuẩn - 24mm, giúp cách âm hiệu quả, cản tia UV có hại, điều hòa nhiệt độ trong phòng.

Cùng với công nghệ tân tiến, nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới được tuyển chọn khắt khe như thang máy Mitsubishi, thiết bị nội thất Bosch, Hafele, American Standard, Ariston… Được định hướng kiến tạo mô hình căn hộ chất lượng đẳng cấp quốc tế, The Sang Residence mang vẻ đẹp thẩm mỹ như một khách sạn 5 sao thời thượng, sang trọng, kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc tuyệt đẹp bên bờ biển Đà Nẵng.

Dự án có nhiều lý do để nhà đầu tư đặt niềm tin trọn vẹn rằng đây sẽ là sản phẩm đột phá thực sự, giúp hiện thực hóa chiến lược phát triển của Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, đáng sống, tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong tương lai.

