Vì sao châu Âu đang nóng như chảo lửa vẫn ít dùng điều hoà?

Nhắc đến mùa hè châu Âu, nhiều người thường nghĩ đến bầu trời trong xanh, những quán cà phê ngoài trời hay các bãi biển đông nghịt khách du lịch. Thế nhưng vài năm trở lại đây, hình ảnh ấy dần được thay thế bằng những bản tin về nắng nóng kỷ lục, cháy rừng và cảnh báo sức khỏe. Mùa hè năm nay cũng không ngoại lệ khi nhiều khu vực ở Tây Ban Nha, Pháp, Ý hay Bồ Đào Nha ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù thời tiết nóng như vậy, rất nhiều ngôi nhà ở châu Âu vẫn... không có điều hòa. Vậy đâu là lý do?

Điều hòa chưa từng là nhu cầu thiết yếu

Khác với các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, Thái Lan hay Singapore, phần lớn châu Âu trước đây có khí hậu ôn hòa. Mùa hè thường chỉ kéo dài vài tháng với nhiệt độ phổ biến khoảng 20-30 độ C, trong khi những ngày vượt 35 độ C khá hiếm và thường chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Với điều kiện thời tiết như vậy, nhiều gia đình không thấy cần phải đầu tư một hệ thống điều hòa vốn có giá thành lắp đặt và chi phí vận hành không hề rẻ. Thay vào đó, họ chỉ cần mở cửa sổ, sử dụng quạt hoặc tận dụng không khí mát mẻ vào buổi tối là đủ để vượt qua mùa hè. Có thể nói, trong nhiều thập kỷ, điều hòa ở châu Âu được xem là một thiết bị "có thì tốt", chứ không phải vật dụng thiết yếu như ở nhiều quốc gia châu Á.

Chi phí điện và lắp đặt không hề thấp

Ở nhiều nước châu Âu, giá điện cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia châu Á. Không chỉ tiền điện, việc lắp đặt điều hòa còn phát sinh thêm chi phí mua thiết bị, bảo trì, sửa chữa và đôi khi phải cải tạo hệ thống điện trong nhà. Nếu chỉ sử dụng vài tuần mỗi năm, nhiều gia đình cho rằng khoản đầu tư này không thực sự cần thiết. Chính vì vậy, thay vì bật điều hòa suốt ngày, nhiều người vẫn ưu tiên những giải pháp đơn giản hơn như đóng kín rèm cửa vào ban ngày, mở cửa sổ khi trời tối hoặc sử dụng quạt.

Không phải muốn lắp là được lắp

Ở các thành phố lâu đời như Paris, Rome, Prague hay Amsterdam, rất nhiều tòa nhà có giá trị lịch sử hoặc thuộc diện bảo tồn kiến trúc. Việc gắn dàn nóng điều hòa ra mặt tiền có thể ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị nên bị hạn chế hoặc phải xin cấp phép. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến điều hòa không phổ biến như nhiều người vẫn nghĩ.

Thói quen sống cũng tạo nên khác biệt

Người châu Âu từ lâu đã quen với việc "sống cùng mùa hè" thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa. Nhiều gia đình sẽ đóng cửa chớp và kéo rèm từ sáng để hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào nhà. Các hoạt động ngoài trời thường được chuyển sang sáng sớm hoặc chiều muộn. Một số người còn tránh nấu những món ăn tạo nhiều nhiệt vào giữa trưa. Đó là những thói quen đã tồn tại từ nhiều thế hệ, khi điều hòa chưa phổ biến.