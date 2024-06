Vì sao chủ tịch, phó chủ tịch xã ở Đồng Nai bị bắt ?

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Phú Thanh (huyện Tân Phú); Bùi Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã và Võ Anh Lộc, công chức địa chính xã, về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Lực lượng chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt giam các bị can

Trước đó, tháng 9-2024, trên sông La Ngà, đoạn đi qua xã Phú Thanh, lực lượng Công an huyện Tân Phú bắt quả tang nhóm đối tượng đang sử dụng các phương tiện chuyên dụng thực hiện hành vi hút cát từ lòng sông lên bờ rồi múc lên xe tải chở đến bãi tập kết.

Qua quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận là làm thuê cho ông Nguyễn Thanh Sang (thường gọi là Sang "cát", SN 1984, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Phú) và không cung cấp được các giấy tờ có liên quan đến việc khai thác cát trên.

Điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Thanh Sang là người thực hiện hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép trong thời gian dài để bán cho các cá nhân, tổ chức thu lợi số tiền hơn 2 tỉ đồng, gây thất thoát nghiêm trọng ngân sách nhà nước.

Đến tháng 1-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Sang về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Quá trình điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan vụ án và tiến hành khởi tố, bắt giam 3 cán bộ xã trên.

Công an tỉnh phối hợp VKSND tỉnh và UBND xã Phú Thanh thi hành các quyết định trên và khám xét nơi làm việc của 3 bị can để tiếp tục điều tra.