Vì sao có những người luôn may mắn hơn người khác? Kịp nhận ra 4 điều này trước 40 tuổi thì vẫn chưa muộn

Nhiều người luôn cảm thấy ghen tị khi người khác may mắn hơn mình. Bạn cho rằng họ gặp may nên khi bắt đầu chuyện gì cũng thuận lợi và suôn sẻ hơn mình. Tuy nhiên trên thực tế, nhân gian vận hành theo quy luật nhân quả, đừng nghĩ rằng nhiều người tự nhiên có được may mắn, người ta nỗ lực cả đấy, thế giới này luôn rất công bằng.

Nếu hiểu được 4 điều dưới đây, bạn sẽ nhìn thấy được sự may mắn của người khác và tự tạo nên vận đỏ cho bản thân mình:

1. Có chịu cay đắng mới thu về trái ngọt

Người sẵn sàng chịu đựng gian khổ sẽ chỉ vất vả trong một khoảng thời gian, còn người không muốn chịu đựng khó khăn sẽ khổ sở suốt cả cuộc đời. Đời người, ai cũng mấy lần phải trải qua thử thách, khốn khổ qua đi thì hạnh phúc mới tới. Nhân sinh như một tách trà, mới uống vào sẽ thấy vị đắng, đắng qua sẽ cảm thấy ngọt ngào.

Những người giờ đây sống hạnh phúc thường là những người từng phải chịu nhiều đau khổ. Bởi thế mà khi gặp khó khăn, họ không còn cảm thấy sợ hãi nữa mà bình tĩnh đối mặt. Chỉ khi bạn đặt mình vào vị trí của người khác, mới thấu được hết những sóng gió họ phải trải qua.

Hãy nhìn những người xung quanh bạn, ai cũng đang mệt mỏi với cuộc sống của riêng mình, chẳng mấy người có cuộc sống êm đềm hay hành sự thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng, vì vậy đừng ghen tị với người khác. Chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân, kiên trì với những mục tiêu của mình, may mắn ắt sẽ tới.

2. Người mà bạn đã giúp đỡ chính là quý nhân của bạn trong đời này

Có một câu chuyện như thế này: Một nam thanh niên đang trên đường đi làm, bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Anh vội vàng chạy tới, hóa ra một cháu bé bị kẹt ở cửa sổ chống trộm tầng hai. Gia đình cháu bé không có nhà. Những người ở tầng dưới lo lắng đến mức không biết phải làm thế nào.

Không nói không rằng, anh trèo lên cửa sổ bảo vệ tầng 1 cứu lấy cháu bé. Sau khi cháu bé được an toàn, người thanh niên vội vã đi làm. Dù cố gắng đi nhanh nhưng anh vẫn đến trễ giờ. Cuối tháng, thấy lương được nhận tăng thêm 2.000 tệ, anh mới thắc mắc với ông chủ. Vị sếp mỉm cười và nói: "Đây là điều anh xứng đáng được nhận, phần thưởng cho tấm lòng cao đẹp".

Hoá ra qua những lời kể từ người khác, người sếp đã được nghe về câu chuyện và quyết định dành cho anh một bất ngờ đặc biệt. Đồng nghiệp đều nói: "Vận may của anh ấy thật là tốt" nhưng thực ra làm gì có vận may nào là tự nhiên mà đến, chính sự tốt bụng của anh ấy đã "tích lũy" vận may cho mình.

Mọi người đều muốn gặp quý nhân nhưng luôn phàn nàn rằng "ở đời quý nhân quá ít đời". Thực tế, nếu bạn hay làm điều thiện và tích đức, không sớm thì muộn, nhất định sẽ có nhiều quý nhân phù trợ trong cuộc đời.

3. Con đường mà bạn đi qua cũng chính là một dạng tích luỹ

Có câu: "Nếu bạn không tích luỹ bước, bạn không thể đi được ngàn dặm, nếu không tích luỹ dòng nhỏ thì không thể làm nên sông, nên biển." Khi bạn ghen tị với những thành tựu của người khác, bạn nên nhìn vào chặng đường mà người khác đã đi. Đằng sao hào quang đó chính là sự nỗ lực, là nụ cười lẫn cả nước mắt.

Tất cả những điều may mắn trên thế giới là nhờ "tích lũy và tích lũy." Sự tích lũy trong cuộc sống cũng giống như việc lên dây cót một chiếc đồng hồ báo thức, nếu vặn thêm vài vòng thì kim đồng hồ sẽ mạnh hơn và đồng hồ báo thức sẽ lâu hơn. Khi bạn đã tích lũy đủ, tất cả gia tài đó sẽ trở thành sức mạnh để bạn tiến xa hơn trong cuộc đời.

4. Sách là quý nhân của con người

Nếu bạn muốn tăng bề dày và may mắn cho cuộc sống của mình, cách tốt nhất là đọc sách. Những cuốn sách bạn đã đọc sẽ trở thành trí tuệ của bạn, như ngọn đèn dẫn bạn về phía trước. Sẽ luôn có một cuốn sách trở thành "quý nhân" của bạn và bạn sẽ không bao giờ lạc lối.



Đọc sách cổ, bạn có thể thấy sự phát triển của lịch sử, lĩnh hội trí tuệ cổ đại; đọc sách hiện đại, bạn có cơ hội để nắm bắt nhịp đập của thời đại. Đọc sách là cách tốt nhất để giúp một người bình tĩnh lại, và cũng là cách tốt nhất để thoát ra khỏi sự bối rối.

Cuộc sống không khó như bạn nghĩ, chỉ là bạn không thể nhìn thấu cuộc đời mà thôi. Nếu bạn hiểu cuộc sống và nhìn thấu xã hội, đôi mắt của bạn sẽ tinh tường, và tâm hồn bạn sẽ tỏa sáng. May mắn không phải là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, mà là do chính bạn tích lũy mà có được. Nếu bạn thấy vận may của mình đặc biệt tốt, thì đó chính là phước báo của bạn từ những điều tốt đẹp trước đó đã tích tụ mà thành.

( Theo Aboluowang )