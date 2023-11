Vì sao dự án The GLAMOUR được mong đợi nhất tại EcoLakes Mỹ Phước?

Tọa độ trung tâm dễ dàng kết nối

Bến Cát luôn là một trong những địa phương công nghiệp năng động, được đánh giá là "điểm sáng" về phát triển kinh tế của Bình Dương khi sở hữu nhiều khu công nghiệp như: Mỹ Phước 1,2,3, VSIP 2, VSIP 2A, Rạch Bắp, Đồng An 2, Thới Hòa… và thu hút lượng lớn vốn FDI.

Đặc biệt, theo báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến cư tri ngày 1/11 của UBND tỉnh Bình Dương cho thấy có 98,64% số cử tri ủng hộ dự thảo đề án thành lập thành phố Bến Cát. Với số phiếu ủng hộ cao, nếu được phê duyệt, Bến Cát sẽ trở thành phố thứ 5 của Bình Dương, sau các thành phố: Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Dĩ An và Thuận An.

Phối cảnh tổng thể dự án The GLAMOUR tại EcoLakes Mỹ Phước

The GLAMOUR nằm tại trung tâm Đại đô thị sinh thái EcoLakes Mỹ Phước (hay còn gọi là dự án khu dân cư Mỹ Phước 3), dễ dàng kết nối với các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 13, Vành Đai 4 và Mỹ Phước - Tân Vạn, sắp tới sẽ là cao tốc Thành phố HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành... tạo thành mạng lưới kết nối thông suốt giữa TP.HCM, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Hơn nữa, khi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên được kéo dài về Thành phố mới Bình Dương và Bến Cát càng giúp lưu thông thêm thuận lợi.

Phong cách kiến trúc Tân Cổ điển tinh tế và hoa mỹ

Trong những năm gần đây, kiến trúc Tân Cổ điển đã trở thành một xu hướng phổ biến trong ngành kiến trúc tại Việt Nam. Kiến trúc Tân Cổ điển kết hợp hoàn hảo giữa sự nguy nga và lộng lẫy của kiến trúc cổ điển với sự phóng khoáng và đơn giản của kiến trúc hiện đại. Sự độc đáo của nó đã thu hút sự quan tâm và trở thành xu hướng hiện nay trong thiết kế và xây dựng.

The GLAMOUR là dự án mang phong cách thiết kế Tân Cổ điển đầu tiên tại EcoLakes Mỹ Phước

Với tâm huyết mang đến sản phẩm tốt nhất dành cho khách hàng, chủ đầu tư SetiaBecamex đã tiến hành nghiên cứu, thiết kế và đưa phong cách Tân Cổ điển vào dự án The GLAMOUR, giúp dự án này trở thành tâm điểm khi là dự án mang phong cách Tân Cổ điển đầu tiên tại EcoLakes Mỹ Phước và đang gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các khách hàng khó tính.

Hệ thống tiện ích đẳng cấp xứng tầm quốc tế

Nhờ sở hữu vị trí thuận lợi, dự án The GLAMOUR có thể dễ dàng kết nối với các tiện ích lớn như: Đại học Quốc tế Việt Đức (đã chính thức đi vào hoạt động), Đại học Thủ Dầu Một (cở sở 2), Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, Trung tâm thương mại GO! (Central Group - Thái Lan), trường mầm non Anh Hoa Việt EcoLakes,…

Ngoài ra, The GLAMOUR cũng sở hữu hệ thống các tiện ích nội khu đa dạng, vượt trội nằm trong 2 công viên chủ đề là Dreams Park và Forest Park với diện tích gần 5ha, tổng vốn đầu tư lên đến 2,5 triệu USD. Các tiện ích được thiết kế với nhiều điểm nhấn độc đáo như: Hồ bơi vô cực và phòng gym-yoga được thiết kế nằm trên một ốc đảo sinh thái được kết nối với 2 bên bờ qua cầu vãn cảnh, người dân dễ dàng tham quan hết công viên thông qua các lối dạo bộ, khu quảng trường, vườn hoa, bến ngắm cảnh, tận hưởng các buổi tiệc cùng gia đình qua khu nướng BBQ hay rèn luyện sức khỏe tại các khu thể dục ngoài trời, sân tennis, sân bóng đá,... Ngoài ra, Forest Park còn được thiết kế dựa trên ý tưởng rừng nguyên sinh, giúp cho The GLAMOUR được ví như những tòa lâu đài lộng lẫy nằm cạnh bên những cánh rừng xanh mát, hùng vĩ.

The GLAMOUR được ví như những tòa lâu đài bên cạnh những cánh rừng xanh mát

Dự án được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư uy tín

Công ty Cổ phần SetiaBecamex, chủ đầu tư Đại đô thị sinh thái EcoLakes Mỹ Phước, là liên doanh giữa tập đoàn S P Setia Berhad (Malaysia) và Tổng Công ty Becamex IDC (Việt Nam).

EcoLakes Mỹ Phước là một dự án được thực hiện tỉ mỉ, dựa trên ý tưởng thiết kế độc đáo được cộng đồng quốc tế công nhận và từng vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như Dự án Bất động sản tốt nhất Việt Nam - Hạng 5 sao (Asia - Pacific Property Awards 2010), Giải xuất sắc phân hạng "Quy hoạch tổng thể tốt nhất" (FIABCI Prix d’Excellence Awards 2010).

Sự chỉn chu đặc biệt dành cho phân khu dự án The GLAMOUR được thể hiện rõ nét khi chủ đầu tư SetiaBecamex kết hợp với CBRE nghiên cứu về nhu cầu thị trường, về xu hướng sản phẩm trước khi thiết kế và ra mắt dự án này. Đồng thời, chủ đầu tư còn áp dụng công nghệ Sa bàn ảo 3D để giúp khách hàng trải nghiệm như chính bản thân đang ở trong dự án khi thăm thú cảnh sắc cùng các hoạt động tại đây.

Một góc dự án The GLAMOUR được thể hiện chi tiết trên sa bàn ảo 3D

Các yếu tố nổi bật trên là một trong rất nhiều yếu tố khiến cho nhà đầu đầu tư và khách hàng mua để ở mong đợi dự án ra mắt để tìm được cho mình một nơi an cư lý tưởng cũng như sinh lời bền vững.