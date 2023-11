Vì sao Elysian thắng lớn tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2023?

Thắng lớn tại Việt Nam Property Award 2023 là lý giải thuyết phục cho sức hút của "hiện tượng" Elysian kể từ khi được giới thiệu trên thị trường bất động sản (BĐS) phía Nam.

Dự án căn hộ thân thiện môi trường nhất Việt Nam năm 2023



Elysian giành chiến thắng ở 3 hạng mục quan trọng: Dự án căn hộ thân thiện môi trường nhất (Best Eco Friendly Condo Development); Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc nhất TP.HCM (Best High End Condo Development HCMC) và Thiết kế kiến trúc cảnh quan Biophilic xuất sắc nhất (Best Biophilic Landscape Design).

Elysian gây ấn tượng nhờ mảnh xanh phân tầng từ trệt đến nóc các tòa tháp

Được vinh danh ở hạng mục "Thiết kế kiến trúc cảnh quan Biophilic xuất sắc nhất" bởi chủ đầu tư đã khai thác tối đa những ưu điểm của phương thức thiết kế kiến trúc Biophilic. Kiến trúc xanh của Elysian tại ra những "sợi dây" kết nối hài hòa giữa đời sống thể chất và tinh thần của con người, và giữa con người với thiên nhiên. Đến 51% tổng diện tích dự án là sự "chiếm lĩnh" của cảnh quan thiên nhiên và hệ tiện ích. Hơn 40 tiện ích nội khu được sắp đặt thành 4 nhóm tạo ra những cụm không gian chức năng đan xen, phân bổ đồng đều, mang đến một tổng thể hài hoà và đầy tính kết nối.



Quy hoạch mảng xanh tại Elysian lấy cảm hứng từ những khu rừng nhiệt đới với sự phân tầng không gian sinh thái, từ các thảm thực vật tràn mặt đất, dọc lối vào dự án, đường nội khu đến các mảng xanh phủ theo chiều thẳng đứng là hệ tường cây, giàn treo cây, vườn treo - Pocket Sky Garden, vườn chân mây - Sky Garden… Cây cỏ và thảm thực vật tạo nên một hành lang xanh tuyến tính nối kết 4 toà nhà thành dải thiên nhiên liền mạch với các mảng xanh len lỏi trong từng căn hộ.



Kiến trúc cảnh quan được tính toán kĩ lưỡng để mảng xanh và mặt nước được bố trí, sắp đặt đan xen, hài hoà, tạo điểm nhấn cho quy hoạch tổng thể. Hệ tiện ích nước với diện tích lên tới 1.190m2 được thiết kế linh hoạt: khi là thác nước màn mưa ấn tượng, lúc là đài phun nước thoải dài theo bậc cấp, từ hồ sinh thái với hệ thuỷ sinh phong phú đến hệ bể bơi trung tâm rộng lớn với 6 hồ đa chức năng, bể sục jacuzzi ngoài trời, bể bơi gia đình, … Yếu tố thiên nhiên cũng được đưa vào cụm không gian thể thao và các khu vực tiện ích đa dạng dành cho cư dân mọi lứa tuổi cũng như không gian tiện ích mua sắm, giải trí.

Chính thiết kế kiến trúc cảnh quan Biophilic đã góp phần quan trọng đưa Elysian đến với giải thưởng "Dự án căn hộ thân thiện môi trường nhất". Ở giải thưởng này, Elysian được đánh giá cao khi sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường: 81,7% tường không chịu lực tại đây được làm bằng vật liệu không nung. Tính năng tiết kiệm năng lượng của các tòa nhà được kích hoạt nhờ cách thiết kế khai thác năng lượng tự nhiên và năng lượng tái tạo như ánh nắng và gió trời. Hệ thống quản lý nước, hệ thống quản lý chất thải và các tính năng liên quan đến sức khỏe cũng tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí công trình xanh quốc tế.

Căn hộ cao cấp xuất sắc nhất TP.HCM

Trong khi đó, giải thưởng "Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc nhất TP.HCM" không chỉ đề cao thiết kế Biophilic, sự thân thiện môi trường của Elysian mà nhấn mạnh đến cả sự ưu việt trong thiết kế không gian nội thất trong từng căn hộ khi luôn tối ưu ánh sáng và không khí tự nhiên. Tất cả các căn hộ đều có ban công rộng, các ô cửa sổ lớn để đón ánh sáng, gió trời và những "dòng chảy" thiên nhiên trong lành.

Bộ sưu tập giới hạn các căn hộ Lanai tại Elysian sở hữu "hiên nhà giữa không trung" với chiều rộng 1m8 cùng hệ lam trượt êm mượt và cửa kính kịch trần, thiết kế thêm mái che, sàn lát gỗ và những hàng rào chắn điểm xuyết bằng vật liệu thân thiện môi trường, tạo nên một phòng khách thứ 2 độc đáo ngoài trời cho gia chủ. Đây cũng là dòng sản phẩm độc bản từ Gamuda Land tại khu Đông TP.HCM hiện tại.

Căn hộ Lanai là dòng sản phẩm độc bản từ Gamuda Land tại khu Đông TP.HCM hiện tại

Giải thưởng VPA thuộc hệ thống Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru (PropertyGuru Asia Property Awards) với lịch sử gần 20 năm, được giới chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá là giải thưởng uy tín hàng đầu ngành bất động sản trong khu vực hiện nay. Trước khi được vinh danh, Elysian đã phải trải qua quá trình các thành viên ban giám khảo xem xét và đánh giá kỹ lưỡng từ tổng thể đến chi tiết nhất ở mọi yếu tố cấu thành: vị trí, cơ sở hạ tầng, quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc, vật liệu, hệ thống tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản lý nước, hệ thống quản lý chất thải, các tính năng liên quan đến sức khỏe... Chiến thắng vang dội ở những hạng mục lớn, Elysian đã thỏa mãn các tiêu chí khắt khe của giải thưởng này, đồng thời minh chứng cho tiêu chuẩn quốc tế của dự án như đúng cam kết của chủ đầu tư Gamuda Land.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2023, Elysian đã trở thành dự án bất động sản xanh được chứng thực đầu tiên và duy nhất tại TP Thủ Đức (TPHCM) hiện nay với chứng chỉ LOTUS của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (thành viên của Hội đồng Công trình xanh Thế giới).

Thông tin dự án: Khu chung cư cao tầng tại phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức (trước đây là phường Trường Thạnh, Quận 9)