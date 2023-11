Vì sao giá vàng liên tục lập kỷ lục?

Người dân bị thiệt

Giá vàng hiện không nằm trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nên việc tăng, giảm của giá vàng trong nước không ảnh hưởng đến lạm phát. Nhưng việc để giá vàng tăng quá cao so với thế giới - nhất là vàng nhẫn, vàng trang sức - sẽ kích thích buôn lậu vàng qua biên giới. Quan trọng hơn là khi giá vàng trong nước quá cao so với giá thế giới, người dân sẽ bị thiệt vì đây là một tài sản cất giữ có giá trị, một trong những kênh đầu tư, kênh trú ẩn an toàn nên nhu cầu nắm giữ vàng với giá liên thông thế giới là điều chính đáng.