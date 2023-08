Vì sao giá vàng SJC tăng nóng, ngược chiều thế giới?

Ngày 15-8, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 66,9 triệu đồng/lượng, bán ra 67,5 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Đến 10 giờ, giá vàng SJC tăng tiếp thêm 50.000 đồng, giá bán ra lên 67,55 triệu đồng/lượng, mức cao nhất của kim loại quý này từ tháng 3 đến nay.

Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch ở mức 55,75 triệu đồng/lượng mua vào, 56,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại giảm theo đà biến động của giá thế giới, trong khi vàng SJC vẫn duy trì ở mức cao thậm chí tăng mạnh sau khi bỏ xa vùng 67 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến chênh lệch giá vàng SJC với vàng thế giới giãn rộng.

Giá vàng SJC tăng mạnh trong khi giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K biến động sát hơn giá thế giới

Lúc 10 giờ, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.905 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. Nếu tính trong hơn 2 tháng qua, giá vàng thế giới đã lao dốc một mạch từ vùng hơn 2.000 USD/ounce về sát vùng 1.900 USD/ounce, giảm khoảng 100 USD mỗi ounce tương đương mức giảm tới 2,8 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, trong vòng hơn 2 tháng qua, giá vàng SJC liên tục duy trì trên vùng 67 triệu đồng/lượng, gần như không giảm và thậm chí còn tăng mạnh lên 67,55 triệu đồng/lượng vào sáng nay. Diễn biến này khiến giá vàng SJC đang cao hơn thế giới trên 12,4 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng nhu cầu trong nước đối với vàng đang tăng lên, dù không quá cao như những giai đoạn thị trường sôi động trước đây. Nhu cầu này đến từ việc lãi suất gửi tiết kiệm giảm nhanh, những khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng hồi đầu năm lãi suất cao giờ đến kỳ đáo hạn khách hàng rút ra và chuyển một phần sang vàng.

"Dù vậy, giá vàng SJC khi chạm vùng 67,5 triệu đồng/lượng có thể giảm trở lại vì mức giá này được thị trường nhận định là quá cao, không còn hấp dẫn. Chưa kể nhu cầu thị trường đối với vàng nhẫn 24K vẫn nhiều hơn vàng SJC, vì vàng nhẫn biến động sát giá thế giới hơn" - ông Trần Duy Phương nói.



Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới (NPJ), cũng nhận định gần như giá vàng SJC không bị tác động bởi giá vàng thế giới. Giá vàng SJC hiện phụ thuộc vào cung cầu trong nước và sự tác động của các yếu tố như tỉ giá USD/VNĐ. Do tỉ giá đang trên đà tăng nên ảnh hưởng tới tâm lý người nắm giữ vàng SJC và một bộ phận nhà đầu tư tích trữ an toàn. Điều này khiến cung có vượt trội so với cầu dẫn đến giá có tăng.

"Sức mua trên thị trường đối với cả vàng SJC lẫn vàng nhẫn đều yếu, nhưng do nguồn nguyên liệu để sản xuất vàng nhẫn không có nên cũng hỗ trợ cho giá vàng nhẫn đứng vững ở mức cao" - ông Trọng nói.