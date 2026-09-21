Vì sao giá vàng tăng mạnh sau khi FED tăng lãi suất?

Giá vàng đang cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý trước môi trường lãi suất cao, khi FED vừa tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và phát đi thông điệp cứng rắn về kiểm soát lạm phát.

Thay vì chịu áp lực bán mạnh, vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng trên 4.300 USD/ounce và chấm dứt chuỗi giảm giá kéo dài ba tuần. Chốt tuần 14/9-18/9, giá vàng dừng tại mốc 4.378 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy mối quan hệ giữa lãi suất và giá vàng không còn đơn giản theo cách lãi suất tăng sẽ tự động khiến vàng giảm giá. Nhà đầu tư đang quan tâm đến những yếu tố rộng hơn, đặc biệt là tình hình tài khóa và quy mô nợ của Mỹ.

Lãi suất cao có thể góp phần kiềm chế lạm phát, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng chi phí trả lãi đối với khoản nợ chính phủ Mỹ hơn 40.000 tỷ USD. Chính phủ Mỹ hiện phải chi hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm cho tiền lãi. Nếu mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài, áp lực tài khóa sẽ càng lớn.

Đây là một trong những yếu tố giúp lý giải sức chống chịu của vàng sau quyết định tăng lãi suất của FED. Nhà đầu tư không chỉ nắm giữ vàng với kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng, mà còn xem đây là tài sản phòng vệ trước những rủi ro như sức khỏe tài khóa của chính phủ, lạm phát dai dẳng, bất ổn tiền tệ và địa chính trị.

Một yếu tố khác là nhu cầu vàng mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương. Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ phản ánh xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ trong bối cảnh hệ thống tiền tệ toàn cầu ngày càng phân mảnh.

Vàng có một đặc điểm mà trái phiếu chính phủ và tiền tệ không có: không gắn với rủi ro tín dụng của một đối tác hay một quốc gia cụ thể . Nhu cầu này giúp kim loại quý duy trì sức hấp dẫn ngay cả khi các điều kiện tiền tệ không thuận lợi.

Trên thực tế, vàng đang phải đối mặt với nhiều yếu tố thường được xem là bất lợi: FED tăng lãi suất, Chủ tịch FED Kevin Warsh duy trì thông điệp cứng rắn và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 5%. Tuy nhiên, giá vàng vẫn tìm được lực mua và giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng trên 4.300 USD/ounce.

Dù vậy, kim loại quý vẫn có thể đối mặt với những nhịp biến động mạnh trong thời gian tới. Nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng hoặc giá dầu leo thang, vàng có thể chịu thêm áp lực, đặc biệt trong trường hợp thị trường bắt đầu kỳ vọng FED sẽ bước vào một chu kỳ thắt chặt mạnh hơn.

Tuy nhiên, đây có thể chỉ là những yếu tố tác động trong ngắn hạn. Ở góc nhìn rộng hơn, thị trường vàng đang đồng thời phản ánh nhiều vấn đề: FED tìm cách kiểm soát lạm phát, thị trường trái phiếu đối mặt với áp lực nợ, chính phủ Mỹ tiếp tục chi tiêu, các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ và bất ổn địa chính trị vẫn hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, việc giá vàng không giảm mạnh sau khi FED tăng lãi suất cho thấy động lực của thị trường vàng hiện không chỉ đến từ kỳ vọng về chính sách tiền tệ.