Vì sao giữa dịch bệnh, Quảng Ninh vẫn xứng đáng là lựa chọn đầu tư hàng đầu?

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh vẫn tăng 8,02%, cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ. Tỉnh cũng tiếp tục duy trì 4 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI. Kết quả cho thấy đây là tỉnh thành đang đi đầu trong thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Tính đến ngày 26/06, Quảng Ninh là một trong số ít địa phương đã trải qua gần 50 ngày không xuất hiện thêm ca Covid-19 mới trong cộng đồng và không còn ca bệnh Covid-19 điều trị trên địa bàn. Từ 12h00 ngày 08/06, Tỉnh đã cho phép nhiều hoạt động dịch vụ, du lịch hoạt động trở lại, tạm thời chỉ phục vụ người dân nội tỉnh. Bên cạnh đó, cũng đang nghiên cứu phương án đón khách du lịch ngoại tỉnh đã tiêm vaccine phòng Covid-19.

Thực tế chứng minh, du khách ngoại tỉnh luôn chỉ chờ dịch bệnh tạm yên ắng là lại tìm đến Hạ Long để nghỉ dưỡng, du lịch. Ví dụ như trong 2 ngày đầu của dịp nghỉ lễ 30/04 – 01/05 vừa qua, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã ghi nhận khoảng 2 vạn du khách, với hơn 600 chuyến tàu thăm vịnh Hạ Long. Các điểm tham quan tại Hạ Long thời điểm đó, chỗ nào cũng tấp nập khách du lịch.

Du khách nườm nượp mua vé tàu tham quan vịnh Hạ Long trong ngày 01/05

Những điều trên là cơ sở để nhận định rằng tỉnh Quảng Ninh vẫn luôn là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư, cả trong bối cảnh dịch bệnh. Và với nhà đầu tư quan tâm tới cơ hội sinh lời cùng các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, thì trung tâm du lịch Hạ Long chắc chắn là đích đến sáng giá nhất.

Tổng hợp thông tin từ thị trường, trong Quý II/2021, một số dự án đáng chú ý trên địa bàn thành phố Hạ Long đang tiếp tục ra hàng và thu được sự đón nhận tích cực, trái ngược với những phỏng đoán chủ quan có thể có về tác động tâm lý do dịch bệnh. Dự án không thể không nhắc đến là Best Western Premier Sapphire Ha Long do chủ đầu tư DOJILAND – thành viên Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI phát triển tại số 1 Bến Đoan (phường Hồng Gai), trên mặt đường bao biển Trần Quốc Nghiễn tuyệt đẹp của Hạ Long.

Best Western Premier Sapphire Ha Long - một lựa chọn đầu tư nổi bật ở Hạ Long thời điểm hiện tại

Best Western Premier Sapphire Ha Long không chỉ đang kiên định cùng kế hoạch ra mắt quỹ căn hộ VIP mặt vịnh tuyệt phẩm nhất, mà còn giữ đúng hẹn về thời điểm đưa dự án đi vào vận hành. Và nếu Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh thành đầu tiên mở cửa du lịch trở lại trước khi mùa du lịch hè 2021 kết thúc, thì Best Western Premier Sapphire Ha Long cũng nhiều cơ hội ghim trong lòng du khách là lựa chọn lưu trú, nghỉ dưỡng ưu tiên hàng đầu mỗi lần đến Hạ Long.

Dự án có đầy đủ cơ sở để làm được điều trên, khi trang bị lên đến 50 tiện ích nội khu đẳng cấp và được vận hành theo hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ "Premier" – cao cấp nhất của tập đoàn quản lý khách sạn top 10 thế giới Best Western (BW International Inc). Bên trong tòa tháp là những căn hộ nghỉ dưỡng với tầm nhìn ôm trọn vịnh kỳ quan, cùng các công trình biểu tượng của thành phố. Từng không gian nội thất đều được thiết kế đầy tinh tế theo concept riêng biệt "The sound of the ocean", gia tăng xúc cảm cho trải nghiệm kỳ nghỉ. Thêm vào đó, ưu điểm vị trí cũng là lợi thế lớn để Best Western Premier Sapphire Ha Long thỏa mãn được những du khách. Nơi dự án tọa lạc giống như tâm ngọc của Hạ Long, là giao điểm nhộn nhịp nhất giữa hai bờ Hòn Gai – Bãi Cháy, giúp du khách kết nối dễ dàng tới mọi điểm đến hấp dẫn nhất của thành phố như công viên SunWorld, Vincom Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh, núi Bài Thơ, bãi tắm Hòn Gai… Những căn hộ với pháp lý sở hữu lâu dài của Best Western Premier Sapphire Ha Long cũng thụ hưởng tiềm năng tăng giá cao, từ mảnh đất vàng cuối cùng trên khu phố thương mại sầm uất bậc nhất Hạ Long, nơi bất động sản không ngừng thiết lập thang giá mới.

Best Western Premier Sapphire Ha Long sẵn sàng đi vào vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn top 10 thế giới

Quỹ căn hộ VIP mặt vịnh Best Western Premier Sapphire Ha Long đang được mở bán kèm theo nhiều chính sách bán hàng đáng quan tâm: Chương trình ủy thác cho thuê cam kết lợi nhuận không thấp hơn 8%/năm trong 3 năm đầu, chia sẻ 90% lợi nhuận trước thuế từ năm thứ 4. Chiết khấu lên tới 18% giá bán căn hộ. Đặc quyền sử dụng 15 đêm nghỉ dưỡng miễn phí/năm. Quà tặng 1 cây vàng Doji 9999 trị giá 60.000.000 đồng. Hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng cho khoản vay lên tới 70% giá trị căn hộ…

Hotline: 1800 6918

Website: www.bestwesternpremiersapphirehalong.vn

Địa chỉ dự án: Số 1, đường Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty TNHH Phát triển & Kinh doanh BĐS WeLand.