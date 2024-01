Vì sao hàng trăm hộ dân không về khu tái định cư của dự án ngàn tỉ?

Dự án thu hồi đất lớn nhất tỉnh Đắk Lắk

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng có diện tích thu hồi đất lớn nhất tỉnh Đắk Lắk từ trước đến nay, ảnh hưởng đến hàng ngàn hộ dân trên địa bàn 4 huyện. Quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc và phải thành lập Khung Chính sách trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

Theo ban quản lý dự án, đây là dự án nhóm A, dự án đa mục tiêu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Đắk Lắk. Do đó, cần được quan tâm đầu tư hoàn thiện để đảm bảo chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững cho người dân tại nơi ở mới theo Khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.